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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mutfak tüpü faciasında 2 can kaybı!

        Sivas'ta çıkan yangında aynı aileden 2 kişi öldü!

        Sivas'ta bir evde mutfak tüpünden çıktığı belirtilen yangında tam bir facia yaşandı. Olayda alevlerin arasında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 10:45 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:45
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        Mutfak tüpü faciasında 2 can kaybı!
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        Sivas’ın Divriği ilçesinde, tüp patlamasından çıktığı tahmin edilen yangında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre gece saatlerinde Divriği'nin Yuva köyünde çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine ilçe itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında Ahmet Gözübüyük ile Çiçek Gözübüyük hayatını kaybetti. Yangının evde bulunan mutfak tüpünün patlaması sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

        Jandarma ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmaları sürüyor.

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