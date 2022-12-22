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Mutfakta da sürdürülebilirlik önemli

Arçelik, Türkiye genelinde 12 ili kapsayan bir mutfak araştırması gerçekleştirdi. Araştırmaya göre tüketici, bir mutfak aleti satın alırken en çok enerji verimliliği, kalite ve dayanıklılık faktörlerini önemsiyor

Mutfakta da sürdürülebilirlik önemli
Mutfakta da sürdürülebilirlik önemli
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HABERTURK.COM

Arçelik'in 12 ilde yaptırdığı mutfak araştırmasının sonuçlarını Bolu’da kurduğu deneyim mutfağı The Kitchen’da düzenlen etkinlikte açıkladı.

The Kitchen’daki pişirme etkinliğinde konuşan Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı, araştırmaya göre tüketicinin mutfak aletleri alırken en önem verdiği unsurların enerji verimliliği, kalitesi ve dayanıklılığı olduğunu vurguladı.

Nihat Bayız (solda) Akın Garzanlı (sağda)
Nihat Bayız (solda) Akın Garzanlı (sağda)

MUTFAK ALETİNDE EN ÖNEMLİ UNSUR: ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Araştırmanın sonuçlarına ilişkin bilgi veren Garzanlı, "Araştırmamıza katılan her 10 kişiden 7’si geleceğin mutfağını enerji ve su verimliliği yüksek cihazların bulunduğu bir mutfak olarak görüyor. Bir mutfak aletinde en önemli unsurun enerji verimliliği olduğunu düşünüyor. Bunu kalite ve dayanıklılık takip ediyor. Mutfak araştırması, tüketicilerin enerji ve su verimliliğine önem vermekle birlikte bu konuda yeterince bilgiye sahip olmadığını ortaya koyuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 60’ı mutfak aletlerinin enerji ve su verimliliğine dair bilgi edinmek istediğini söylüyor" dedi.

10 KİŞİDEN 6'SI SU VE ENERJİ TASARRUFU YAPAN ALETE DAHA FAZLA ÖDEME YAPMAYA HAZIR

Tüketiciyi kullandıkları ürünlerin enerji ve su verimliliği konusunda bilgilendirmeye ve bu konudaki farkındalığı artırmaya odaklandıklarını belirten Garzanlı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Araştırmamıza katılan her 10 kişiden 6’sı enerji ve su tasarrufu yapabilen mutfak aletlerine yüzde 30’a kadar değişen oranlarda daha fazla ödeme yapmaya hazır olduğunu söyledi. Geri dönüştürülmüş ve biyo malzeme kullanım miktarını artırdığımız, gezegenimize ve doğal kaynaklara saygılı teknolojiler geliştiriyoruz.”

5 KITADA 122 ÜLKEYE İHRACAT

Etkinlikte konuşan Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız ise pazara sunacakları mutfak teknolojilerini test etmek, tüketici iç görülerinden yola çıkarak mevcut ürünlerde düzenlemeler yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek için deneyim mutfağı The Kitchen’ı, gastronominin önemli bir merkezi olan Bolu'ya kurduklarını söyledi.

Bayız, markanın gastronominin 1970’li yıllarda başlayan mutfak teknolojileri üretim yolculuğunda Bolu’dan yıllık 6,7 milyon üretim kapasitesiyle 5 kıtada 122 ülkeye ihracat yapar konuma geldiklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Hedefimiz Türkiye’nin dünya mutfak aletleri pazarından aldığı payı daha da üst seviyelere çıkartmak.”

YEREL EKONOMİYE KATKI

The Kitchen ile Bolu’da yerel ekonomiye önemli bir katkı yaptıklarını belirten Bayız, sağladıkları dolaylı istihdamla beraber Bolu özel sektör istihdamının yüzde 30’unu gerçekleştirdiklerini söyledi. Bayız, 100 milyon euroluk bir ekonomi oluşturduklarını kaydetti.

GELECEĞİN ŞEFLERİNE DE DESTEK

The Kitchen ile Türk mutfak kültürünün gelişimine de katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Bayız, sözlerine şöyle devam etti: "The Kitchen bu amaçla 2019 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile “Geleceğin Şefleri” projesini hayata geçirdi. Türk yemek kültürüne ve uluslararası standartlarda şeflerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında şef adayı öğrencilerle atölye çalışmaları düzenleniyor. Başarılı olan öğrencilerle pişirme etkinlikleri düzenleniyor. Yarışmayı kazanan öğrenciler The Kitchen’da yardımcı şef olarak görev yapıyor. Proje kapsamında şu ana kadar 300’e yakın öğrenci atölye çalışmalarına katıldı."

"DÜNYADA FARK YARATAN ŞEFLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

"Dünyada fark yaratan şefler yetiştirmek istiyoruz" diyen Garzanlı ise bu işbirliğiyle öğrencilerin deneyim kazandığını, öte yandan ürünleri kullanan aşçılardan geri bildirim aldıklarını ve böylece iki taraflı bir kazanç elde edildiğini dile getirdi.

MUTFAK KEYİF ALANI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Araştırmaya göre, katılımcılar için mutfak sadece yemek hazırlanan bir alan değil; ayrıca yemek yenen bir alan. Katılımcıların yüzde 74’ü mutfağı yemek yeme alanı olarak konumluyor. Mutfak aynı zamanda keyif yapılıp, rahatlanan, misafir ağırlanıp, aileyle sohbet edilen bir yaşam alanı olarak da görülüyor.

MUTFAK ARAŞTIRMASINDAN DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Katılımcıların en çok katıldığı ifade yüzde 96 ile “mutfak eşyasının dayanıklı ve uzun ömürlü olması benim için önemlidir” oldu. İkinci sırada ise, yiyecekleri daha uzun süre taze tutan buzdolapları gibi inovatif teknolojileri olan mutfak aletlerine sahip olmak” yer aldı.

Arkadaşlarınızda, çevrenizde veya yakınlarınızda görüp sahip olmak istediğiniz mutfak aletlerinin öne çıkan özellikleri nedir sorusuna şu yanıtlar verildi:

• Kolay temizlenen yüzeyleri olan ürünler,

• Enerji verimli fırın,

• En iyi şekilde soğutan yenilikçi, enerji verimli buzdolabı/dondurucu,

• Akıllı teknolojiye sahip olması,

• Yenilikçi enerji verimli bulaşık makinesi,

• Sessiz/ as ses yapan bulaşık makinesi.

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