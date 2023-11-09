Mutfakta doğru bilinen yanlışlar: Bu hatalar sıklıkla yapılıyor ve sağlığı tehlikeye atıyor

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YOĞURULAN HAMURA SUYU YAVAŞ EKLEYİN

Hamur işi ürünler yaparken içerisine eklenecek suyu bir anda eklemeyin. Eğer suyu bir anda eklerseniz hamur çok cıvık ve yumuşak olacağı için toparlaması zorlaşacaktır. Bu nedenle hamurun içerisine girecek suyu azar azar eklemelisiniz.