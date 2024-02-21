Mutfakta pratik çözümler: Dondurucuda saklanabilen yiyeceklerin muhafaza süreleri

BALIKLAR

Balıkların türüne bağlı olarak dolapta durabilecekleri süre değişir. Tüm balıklar 4 derece veya altındaki bir buzdolabında 13 gün dayanabilir ancak buzluk süreleri farklıdır. Yağlı balıklardan olan lüfer, uskumru, kefal, somon ve ton balığı -18 derece veya altındaki bir buzlukta 2-3 ay muhafaza edilir. Yağsız balıklardan olan mezgit balığı, morina ve pisi balığı ise 6-8 ay buzlukta tutulabilir.