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Müthiş üçlüden 43 gole direkt etki!

Beşiktaş’ın hücumdaki etkili ayakları Aboubakar, Larin ve Ghezzal, bu sezon 43 gole direkt etki etti. Aboubakar ve Larin gol krallığı yarışında yer alırken, Ghezzal da asist krallığında zirvede yer alıyor

Müthiş üçlüden 43 gole direkt etki!
İHA

Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir’i deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, puanını 63’e yükseltirken, rakipleriyle arasındaki puan farkını da 5’e çıkardı. Siyah-beyazlı ekipte bu sezon kadrodaki isimlerin hemen hemen hepsi gol atmayı başardı. Süre alan oyunculara bakıldığında Beşiktaş’ta bu sezon gol katkısı olmayan tek isim Montero. Bu sezon golle tanışamayan Dorukhan Toköz 3 asist yaparken ve Rıdvan Yılmaz da 2 asistle gol katkısında bulundu. Ancak Beşiktaş’ta 3 oyuncu, geride kalan 28 maçta 43 gole direkt etki etti. Gol krallığı yarışında yer alan Aboubakar ve Larin’in yanı sıra bu sezon yaptığı 12 asistle bu anlamda zirvede yer alan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı ekibin attığı 43 gole direkt etki etti.

3 İSİMDEN 30 GOL

Gol krallığı yarışındaki isimlerden Vincent Aboubakar, 15 kez fileleri sarsarken 5 de asist yaptı. Krallık yarışındaki takipçisi Cyle Larin ise 14 kez fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı. Aboubakar yaptığı 5 asistten 1’ini Larin’e yaparken, Larin de 2 kez Aboubakar’ı golle buluşturmuştu. Aboubakar 2 kez Atiba’ya, 1 kez Ljajic’e ve 1 kez de Oğuzhan’a gol attırırken, Larin de N’Koudou ve Hasic’e birer asist yaptı. Gençlerbirliği deplasmanında attığı şık golle bu sezon Beşiktaş forması altında ilk gol sevincini yaşayan Rachid Ghezzal da, bu sezon Larin-Aboubakar ikilisine 5 asist yaptı. Ghezzal, Larin’i 2 kez, Aboubakar’ı da 3 kez golle buluşturdu.

43 GOLE DİREKT ETKİ

Aboubakar, Larin ve Ghezzal’ın birbirlerine yaptığı asistler dışarıda tutulduğunda, bu 3 futbolcunun 28 maçta 43 gole direkt etki ettiği görüldü. 3 oyuncu toplamda 30 kez fileleri havalandırırken, takımdaki diğer isimlere de 13 asist yaptılar. Bu sezon Larin ve Aboubakar’a 5 asist yapan Ghezzal, bu futbolcular dışında Atiba, Güven Yalçın, Ljajic ve Welinton’u golle buluştururken, Vida’ya da 3 asist yaptı. Ghezzal’ın bu sezon en çok asist yaptığı oyuncular 3’er asistle Aboubakar ve Vida oldu. 28 maçta 62 gol atan Beşiktaş’ta Larin-Aboubakar-Ghezzal üçlüsü, direkt katkı sağladığı 43 golle ligin de en değerli üçlüsü oldu.

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