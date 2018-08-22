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İlk başlarda oldukça kötü figürler yaptığını ifade eden Bozkurt, ''Dünyaca ünlü simaları işlemek oldukça zevkli. Şu an karpuzlara dünyaca ünlü sporcu ve sanatçının resimleri birebir aktarıyorum. 4 saat gibi bir zaman diliminde bıçak yardımıyla karpuza şekil veriyorum.