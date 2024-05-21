Mutlu başkan Ali Koç
Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Galatasaray galibiyeti sonrasında mutluluğunu, birlikte çıktıkları akşam yemeğinde eşi Nevbahar Koç ile paylaştı
Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, bugünlerde büyük bir mutluluk yaşıyor.
Fenerbahçe'nin pazar günü oynanan Galatasaray maçında galip gelmesiyle şampiyonluk yarışını son haftaya taşımasının yanı sıra ezeli rakibinin 25 maçlık iç saha galibiyetine son vermesi, Koç'u bir hayli mutlu etti.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ali Koç; mutluluğunu, birlikte çıktığı akşam yemeğinde eşi Nevbahar Koç ile paylaştı.