Mutlu çocuklar yetiştirmenin bilimsel formulü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamÇocuk
ABONE OL

Mutlu çocuklar yetiştirmenin bilimsel formulü

Tüm ebeveynler için çocuklarının mutlu, sorumlu, cana yakın ve toplum içinde sevilen insanlar olarak yetişmeleri büyük gurur kaynağı olur. Ancak tüm bu becerilere ve kişilik özelliklerine sahip olabilmeleri, bizlerden nasıl öğrendiklerine bağlı.

Mutlu çocuklar yetiştirmenin bilimsel formulü

Çocuklarımız için bugün atacağımız küçük adımlar, onların geleceklerini şekillendirecektir. Düşününce kulağa çok zor gibi geliyor, aslında değil. Harvard Üniversitesi’nin yayınladığı bir rehberde bu beceri ve özelliklerin nasıl kazandırılabileceğine dair çok faydalı ipuçları bulunuyor.

* Duygularını kontrol etmeyi öğretin

Kızgınlık, üzüntü ve hayal kırıklığı gibi duygular, bizler gibi çocukları da etkiler. Ancak onlar çoğu zaman bu duygularla nasıl başa çıkacaklarını bilemedikleri için tepkileri çok yüksek olabilir. Kötü bir durum ile karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirken aynı zamanda bu tür olumsuzluklar için enerji harcamamayı da anlayabilirler.

Olumsuz duygularla karşılaştıklarında kullanabilecekleri çok kolay bir taktik öğretebiliriz. Burnundan derin bir nefes al, tut ve verirken 5’e kadar say. Bu yöntemi ilk başlarda onlarla beraber yapabiliriz. Sakinleşene kadar tekrar edebilirler. Bu zamanla bir alışkanlığa dönüşecektir ve negatif duygularını kontrol edebilirler.

* Davranışlarının sorumluluğu almalılar

Şunu asla unutmayalım ki çocuklar için anne ve babaları rol modeldir, hemen her durumda onların davranışlarını kopyalamaya meyillidirler ve temelde öğrenme kaynakları bizler oluruz. Çocuklarımızla her zaman ahlak, yardımlaşma, çevreye önem verme ve etrafına rahatsızlık vermeme gibi temel değerleri konuşmalıyız. Apartmanda yaşayan insanlar çok yüksek sesle televizyon seyretmez ve ses tonlarına dikkat ederler. Çöplerimizi çöp kutusuna atarız, yolda önümüze bir çöp çıktığında onu tekmeleyip etrafa saçmayız. Su değerlidir, gereksiz yere harcamayız. Geri dönüşüm yaparız ve odamızı temiz tutarız.

Çocukların davranışlarının sorumluluğunu almaları, gelecekte nasıl yetişkinler olacaklarını belirler. Düşüncesizce hareketlerden kaçınmalı ve çevremizdeki insanlara yardım etmeliyiz. Bizler de onlara bu tür davranışlarımızla örnek olabiliriz.

* Empati ve merhameti öğrenmeliler

İnsanı iyi yapan değerler sadece kötü davranışlardan uzak durmak değil, iyi olanları da geliştirmektir. Merhamet, empati gibi kavramlar çocuklarımız için hayatları boyunca toplumsal ve sosyal etkileşimlerini etkileyecektir. Sevdiğimiz insanlara ve ailemize gösterdiğimiz değeri çevremizdeki tüm insanlara duyabiliriz.

Bu duygular ayrıca sahip olduklarının değerini öğrenme konusunda da faydalı olacaktır. Dünyanın dört bir yanında açlık, evsizlik, eğitimden uzak kalma, mağduriyet gibi büyük sorunlar yaşayan çocuklar ve insanlar bulunduğunu bilmeleri, oyuncaklarına ve önlerine konan yemeğe değer vermeyi öğretecektir. Her hafta harçlığından ayıracağı çok küçük meblağların üzerini tamamlayarak çeşitli yardım kuruluşlarına bağış yapmasını sağlamak da son derece etkili olacaktır.

* Minnet duygusunu bilmeliler

Duygularını ifade etmek çocukların sağlıklı ruh haline sahip olmalarını ve doğru iletişim kurmalarını sağlar. Bu duygulardan biri de elbette minnettarlıktır.

Kendileri için güzel şeyler yapmaya çalışan tüm aile üyelerine, söz gelimi ona en sevdiği yemekleri yapan babaanne ve ananesine, ona istediği oyuncakları alan dayısına ve amcasına, derslerine yardım eden büyük kardeş ve kuzenlerine, dahası çevresindeki tüm iyiliklere karşı teşekkür ve minnettarlık göstermek önemlidir.

İyi duygular ve bunları ifade eden davranışların nasıl gösterilebileceğini de yine bizden görüp kopyalayacaklardır.

* Erdemli olmak

Çocuklarımızın davranış yapıları ve kişilik özellikleri okul çağından önce yerleşmeye başlar. Erdemli insanlar olmak da bu çağlarda kazanılır ve öğrenilir.

Verdiği sözü tutmak, saygılı olmak, markette veya restoranda çalışan insanlara teşekkür etmek ve iyi günler dilemek, yaşıtlarına karşı paylaşımcı olmak, oyuncaklarını kardeşleri ve misafir çocuklarıyla birlikte oynamak, bağırmadan ve ağlamadan konuşmak…

Tüm bu davranışlar yine aile içinde görülerek öğrenilse de çocukların bu davranışlar için yüreklendirilmeleri son derece önemlidir. Onlara ne zaman ve nasıl davranacaklarını göstererek bunu yaptıklarında aferin diyerek desteklemek, öğrenmelerini kolaylaştıracaktır.

* Birlikte daha fazla vakit geçirin

Çocuklarımızla ilgili en sık yaptığımız hataların başında, onlarla olan konuşmalarımızın genelde “şunu yap, bunu yapma” ile kısıtlı kalmasıdır. Sürekli nasıl davranacağını dinleyen bir çocuğun da bunlara doğru tepkiler vermesi mümkün değildir.

Ebeveynler olarak çocuklarımızla aramızda güven inşa etmemiz ve sevgimizi, ilgimizi göstermemiz onlar için çok önemlidir.

Birlikte oyun oynamak, sohbet etmek, gülmek, gezmeye gitmek, seyahate çıkmak ve tüm bunların yanı sıra onlara ne kadar çok sevdiğimizi dile getirmek, ilişkilerimizi kuvvetlendirir. Aile içinde sevgi ve ilgi gören çocuklar iyi, anlayışlı, saygılı, yüksek özgüvene sahip ve başarılı yetişkinlere dönüşürler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şaşıracaksınız! Bağımlılık yapıyormuş!
YAŞAMŞaşıracaksınız! Bağımlılık yapıyormuş!
Günlük burç yorumları! 14 Mayıs 2021 Cuma
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Süper Loto sonuçları 13 Mayıs 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonucu sorgula
YAŞAMTam 12 Milyon TL! İşte kazanan numara
SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 13 Mayıs 2021 - Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAMSüper Loto sonuçları açıklandı 13 Mayıs!
Çılgın Sayısal Loto 12 Mayıs 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
YAŞAMİkramiye çıldırdı! Tam 152 Milyon TL...
Şans Topu sonuçları 12 Mayıs 2021! Milli Piyango Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAMŞans Topu'nda ikramiye tek kişiye çıktı
Günlük burç yorumları! 13 Mayıs 2021 Perşembe
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI 12 Mayıs 2021 - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula
YAŞAMÇılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 12 Mayıs!
SON DAKİKA Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI 12 Mayıs 2021 - Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama! Tıkla öğren
YAŞAMŞans Topu sonuçları açıklandı 12 Mayıs!
Ballı tavuk
YAŞAMBal, sirke ve soya sosunun muhteşem uyumu