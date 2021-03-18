"Mutlu kent" Sinop'ta turizmcilerden vatandaşlara "Kovid-19 tedbirlerine uyalım" çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

"Mutlu kent" Sinop'ta turizmcilerden vatandaşlara "Kovid-19 tedbirlerine uyalım" çağrısı

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Sinop'ta sektör temsilcileri, kentte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yaz sezonu öncesi düşürülmesi için vatandaşlara kurallara uyulması çağrısında bulundu.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkenin en mutlu insanlarının yaşadığı ve her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop'ta Kovid-19 vakalarının düşürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kentin ekonomik hayatında önemli yere sahip turizm sektörünün temsilcileri de artan vaka sayılarından turizmin etkilenmemesi için vatandaşlara kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hep birlikte mücadele ederek kenti güzel günlerle buluşturacaklarına inandıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığınca haftalık açıklanan tabloda Sinop'un "çok riskli iller" kategorisinde yer aldığını anımsatan Çobanoğlu, "En geç Ramazan Bayramı tatilinde kentimiz için turizm sezonunun açılmasını umut ediyoruz ancak bunun için şimdiden mücadeleyi sıkı şekilde sürdürmeliyiz." dedi.

Vaka sayılarının en aza indirilmesinde ilgili kurumların sorumluluk alarak ek tedbirler uyguladığını vurgulayan Çobanoğlu, şöyle devam etti:

"Ne kadar tedbir alırsanız alın, herkesin başına bir polis dikemezsiniz. Onun için bize düşen, daha az kalabalık yaratmak, pazara daha az gitmek ve misafirliğe mümkün olduğu kadar gitmemek. Sosyalleşme noktasında da daha az sosyalleşmeye özen göstermeliyiz. Evet zor ancak bunları şimdi yapmazsak, bir ay direnmezsek ondan sonraki 4-5 ayı kaybedebiliriz. Güzel bir bahar ve yazı yaşayabilmek için önümüzdeki bir ayı çok sıkı tedbirler alarak ve kurallara uyarak geçirmeliyiz."

Çobanoğlu, Sinop'un hiçbir zaman kötü imaja sahip bir kent olmadığına dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız, bizler hep beraber o tabloda mavi ile buluşmak için mücadele etmeliyiz. Şu an maalesef iyi bir durumda değil ve kötü bir imaja sahibiz. Bir an önce mavi iller kategorisinde olmaya gayret göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

- "Mutlu şehir Sinop'u mutlulukla buluşturalım"

Turizmci Cemalettin Kaya da sürecin zorluklarını artık çok iyi bildiklerini dile getirerek, "Tek yapmamız gereken sık sık tekrarlanan kurallara uymak. Bunun yanında bireysel tedbirlerimize özen göstermeliyiz. Bu kent için turizmin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ekonomik, sosyal hayat olarak salgından etkilenmememiz için vatandaşlarımızdan ricamız, kurallara uyalım. Mutlu şehir Sinop'u mutlulukla buluşturalım." değerlendirmesinde bulundu.

​​​​​​​

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME