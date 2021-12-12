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"Mutluluk Denince Akla" ile sahneye döndüler

Çocukların kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 20 yılı aşkın süredir ücretsiz tiyatro oyunları sergileyen Eti Çocuk Tiyatrosu, pandemi kısıtlarının ardından ilk özgün oyunu ‘Mutluluk Denince Akla’ ile sahnelere geri döndü.

Eti Çocuk Tiyatrosu ilk özgün oyunu ‘Mutluluk Denince Akla’ ile sahnelere döndü

Çocukların kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 20 yılı aşkın süredir ücretsiz tiyatro oyunları sergileyen Eti Çocuk Tiyatrosu, pandemi kısıtlarının ardından ilk özgün oyunu ‘Mutluluk Denince Akla’ ile sahnelere geri döndü. Ana temasını mutluluk için sahip olunması gereken temel değerlerin oluşturduğu oyun pedagog gözetiminde hazırlandı

20 yılı aşkın süredir Edirne’den Hakkari’ye, Lefkoşa’dan Ankara’ya kadar yurt içinde ve yurt dışında onlarca şehri dolaşarak 3 milyonu aşkın çocuğa ücretsiz oyunlarıyla tiyatro sevgisi aşılayan Eti Çocuk Tiyatrosu, ilk özgün oyunu ‘Mutluluk Denince Akla’ ile pandemi nedeniyle dijital ortamda sürdürdüğü gösterimlerini yeniden sahnelere taşıdı.

 

‘Mutluluk Denince Akla’ oyunu, mutlu olmak için sahip olunması gereken değerleri eğlenceli ve eğitici bir şekilde çocuklara anlatmak üzere pedagog gözetiminde hazırlandı. Eğitici olduğu kadar çocuklara eğlenceli anlar yaşatan olan ‘Mutluluk Denince Akla’nın amacı zamanında edinilmesi gereken bilgileri çocuklara öğretmek. Profesyonel tiyatro oyuncuları ‘Mutluluk Denince Akla’da hayatın içinden farklı karakterlerin kılığına girerek çocukların yanında olduklarını hissettiriyor ve onların yol, yön bulmalarına yardım ediyor. Oyunda; arkadaşlığın, yardımlaşma ve paylaşmanın, çevreyi ve doğayı korumanın, empati ve hoşgörünün önemi çocuklara eğlenceli bir şekilde anlatılıyor.

 

Eti Çocuk Tiyatrosu, ilk sahne gösterimleri Aralık ayında başlatılan oyun ile 2021-2022 sezonunda Türkiye genelinde 80 bin seyirciye ulaşmayı hedefliyor. Turne programı www.etietieti.com adresinden ve Eti Çocuk Tiyatrosu’nun sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

 

Künye

 

Yazan - Yöneten: Ünsal Sicilli
Müzik: Caner Anar
Dekor - Kostüm Tasarımı: Evren Savaş
Oyuncular: Aylin El, Ali Ulvi Gülşen, Dilara Akan Gülşen, Hüseyin Yıldırım, Yasin Akgül

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