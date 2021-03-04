Muud'un şubat ayının en çok dinlenenler listesi açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Muud'un şubat ayının en çok dinlenenler listesi açıklandı

Türk Telekom'un yenilikçi dijital müzik platformu Muud'un şubat ayının en çok dinlenenler listesi açıklandı.

Muud'un şubat ayının en çok dinlenenler listesi açıklandı
AA

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılarına zengin bir müzik arşivi sunan platformda, yerli albümler kategorisinin lideri Gazapizm'in "Hiza" albümü oldu. Albümde 10 parça yer alıyor. Sosyal medya platformlarında popüler hale gelen "Unutulacak Dünler" adlı parçanın da yer aldığı albümde, Gaye Su Akyol, Deniz Sungur ve Cem Adrian'la yapılan düetler bulunuyor.

Yabancı albümler kategorisinin zirvesine ise Kanadalı pop şarkıcısı The Weeknd'in geçen ay çıkışını yapan ve 18 hit parçasının sıralandığı "The Highlights" albümü yerleşti.

Şubat ayı boyunca en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde "Hiza"yı, Kahraman Deniz'in "6" ve Gülben Ergen'in "Seni Kırmışlar" albümleri takip etti.

En çok dinlenen single'ların ilk 3 sırasında Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar'ın "Öptüm Nefesinden", Tuğçe Kandemir ve Eypio'nun "Seni Öptüğüm Sokak" ve Oğuzhan Koç'un "Hepsi Geçiyor" parçaları yer aldı.

En çok dinlenen yerli sanatçılar Oğuzhan Koç, Mustafa Ceceli ve Tuğçe Kandemir oldu. Ayrıca Anadolu rock türünün kurucularından, unutulmaz sanatçı Barış Manço da şubat ayında en çok dinlenenler arasındaydı. Sanatçı, en çok dinlenen yerli albümlerde 6'ncı sıraya yerleşirken, en çok dinlenen yerli sanatçılar kategorisinde de yer aldı.

- The Weeknd zirveden inmiyor

Muud'un en çok dinlenen yabancı albümler kategorisinde The Weeknd'in "The Highlights" albümünü, INNA'nın "Nirvana" ve ödül rekortmeni Billie Eilish'in "When we all fall asleep, where do we go?" albümü takip etti. Yabancı single'ların ilk üçünde INNA "Nirvana", Jessie J & Ariana Grande & Nicki Minaj "Bang Bang" ve Rita Ora, David Guetta, Imanbek "Big (feat. Gunna)" bulunuyor.

En çok dinlenen yabancı sanatçıların ilk 3'ü ise haftalardır zirvede konumlanan The Weeknd, Billie Eilish ve INNA oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ev ve mutfak eşyaları ihracatı salgına rağmen 2,6 milyar dolara yükseldi
AJANS HABERLERİPandemiye rağmen ihracat arttı