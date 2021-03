Muud'un şubat ayının en çok dinlenenler listesi açıklandı

AA

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılarına zengin bir müzik arşivi sunan platformda, yerli albümler kategorisinin lideri Gazapizm'in "Hiza" albümü oldu. Albümde 10 parça yer alıyor. Sosyal medya platformlarında popüler hale gelen "Unutulacak Dünler" adlı parçanın da yer aldığı albümde, Gaye Su Akyol, Deniz Sungur ve Cem Adrian'la yapılan düetler bulunuyor.

Yabancı albümler kategorisinin zirvesine ise Kanadalı pop şarkıcısı The Weeknd'in geçen ay çıkışını yapan ve 18 hit parçasının sıralandığı "The Highlights" albümü yerleşti.

Şubat ayı boyunca en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde "Hiza"yı, Kahraman Deniz'in "6" ve Gülben Ergen'in "Seni Kırmışlar" albümleri takip etti.

En çok dinlenen single'ların ilk 3 sırasında Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar'ın "Öptüm Nefesinden", Tuğçe Kandemir ve Eypio'nun "Seni Öptüğüm Sokak" ve Oğuzhan Koç'un "Hepsi Geçiyor" parçaları yer aldı.

En çok dinlenen yerli sanatçılar Oğuzhan Koç, Mustafa Ceceli ve Tuğçe Kandemir oldu. Ayrıca Anadolu rock türünün kurucularından, unutulmaz sanatçı Barış Manço da şubat ayında en çok dinlenenler arasındaydı. Sanatçı, en çok dinlenen yerli albümlerde 6'ncı sıraya yerleşirken, en çok dinlenen yerli sanatçılar kategorisinde de yer aldı.

- The Weeknd zirveden inmiyor

Muud'un en çok dinlenen yabancı albümler kategorisinde The Weeknd'in "The Highlights" albümünü, INNA'nın "Nirvana" ve ödül rekortmeni Billie Eilish'in "When we all fall asleep, where do we go?" albümü takip etti. Yabancı single'ların ilk üçünde INNA "Nirvana", Jessie J & Ariana Grande & Nicki Minaj "Bang Bang" ve Rita Ora, David Guetta, Imanbek "Big (feat. Gunna)" bulunuyor.

En çok dinlenen yabancı sanatçıların ilk 3'ü ise haftalardır zirvede konumlanan The Weeknd, Billie Eilish ve INNA oldu.