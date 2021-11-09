Muz soruşturmasında savunmalar verildi

AA

Mersin'deki muz toptancılarına ilişkin rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı. Toplantı, Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığında yapıldı.

Küle, ilgili kurul kararı uyarınca, Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerindeki muz toptan ticareti ile iştigal eden teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

Küle, hakkında soruşturma yürütülen tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlanmasını takiben, Kurulun, sözlü savunma aşamasına geçildiğini anlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de söz konusu teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulundukları iddiasıyla hazırlanan ön araştırma raporu sonucunda, 17 teşebbüs ve bir teşebbüs birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verildiğini hatırlatarak, bunların ilgili kanunu ihlal ettiği, bu nedenle adı geçen teşebbüsler ve Bozyazı Komisyoncular Derneği hakkında idari para cezası uygulanması gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşıldığını bildirdi.

Teşebbüs temsilcileri de kendilerinin aynı zamanda üretici olduğunu ve fiyatı belirleme şanslarının olmadığını ifade ederek, alış fiyatlarının ne olacağını büyük tüketim hallerindeki tüccarların tespit ettiğini savundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 24 Kasım'da açıklayacak.

Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.