Muz yok olma tehlikesiyle karşı karşıya: Panama hastalığı nedeniyle tükenebilir

En çok tüketilen muz türü olan Cavendish'e bulaşan mantar hastalığı muzların soyunu yok edebilir. Dünya genelinde sıklıkla tüketilen Cavendish muzlarına bulaşan mantarın neden olduğu enfeksiyonun adına "Panama hastalığı" deniyor.

Bu enfeskiyon ilk olarak muz ağaçlarının köklerinde görülüyor. Köklerin demetlerini tıkayan mantar, solgunluk hastalığına neden oluyor.

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Cavendish muzları ise küresel muz pazarında en çok hasılat yapan meyvelerden birisi. Diğer türdeki muzları öldüren hastalıklardan bazılarına karşı daha kuvvetli ve uzun raf ömrüne sahip olan Cavendish muzları, ayrıca diğer muz türlerine göre daha fazla verim sağlıyor.