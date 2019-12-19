Müze gezisi geliri öğrenci bursuna

Kalem Vakfı Okulları, eğitimci Yasemin Sezgin öncülüğünde düzenlenen Tarihi Yarımada gezisi, Miss Istanbul Hotel'de Saadet Balata Demir'in ev sahipliğinde başlayarak, Ayasofya Müzesi ile tamamlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ve 60 kadın katılımcıyla düzenlenen etkinlik İstanbul'un tarihi zenginliğinin tanıtılması amacıyla düzenlenen gezinin geliri Türk Gençlik Vakfı üniversite öğrenci burslarına aktarıldı.
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