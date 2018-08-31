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Müze ve sergileri gezen insanları tablolarla eşleştiriyor

31.08.2018 - 09:37 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Fransa'da yaşayan fotoğrafçı Stefan Draschan, müze ve sergilerde saatlerini harcayarak ziyaretçilerin tablolarla uyumunu fotoğraflıyor

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    Stefan Draschan adlı Fransız fotoğrafçı "Sanat eserleriyle uyuşan insanlar" adlı galerisi ile dikkat çekiyor.

     

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    Paris, Viyana ve Berlin’de farklı müzeleri gezen hatta burada saatlerini harcayan fotoğrafçı, ziyaretçilerin sanatla komik bir şekilde eşleşmesini bekliyor. 

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    Sonuç olarak da insanlar ve karşılaştıkları sanat eserleri arasındaki beklenmedik uyumun eşsiz fotoğraflarını kayıt altına alıyor. 

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    İşte birbirinden eğlenceli o kareler...

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