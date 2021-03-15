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Müzelere ziyaretçi sayısı % 74 azaldı

Pandemi süreci nedeniyle dış ve iç turizmin azalması, müzelerle ören yerlerinin ziyaretçi sayısını oldukça düşük seviyede kalmasına neden oldu. 2020'deki ziyaretçi sayısında bir önceki yıla oranla % 74 kayıp yaşandı

Müzelere ziyaretçi sayısı % 74 azaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan müze ve ören yerleri 2019'da ziyaretçi rekoru kırmıştı.
2020'de yeni bir ziyaretçi rekoru kırılması bekleniyordu ama pandemi buna engel oldu.
Dış ve iç turizmin azalması, müze ve ören yerlerindeki ziyaretçi sayısının azalmasında en en önemli etmen.
Son 7 yıllık süreçte en az ziyaretçi sayısı 2020'de görüldü.
2020'deki ziyaretçi sayısı bir önceki yıla oranla % 74 azaldı.

Yıllara Göre Ziyaretçi Sayısı
2014: 29 milyon 788 bin
2015: 28 milyon 330 bin
2016: 17 milyon 521 bin
2017: 20 milyon 450 bin
2018: 28 milyon 250 bin
2019: 34 milyon 856 bin
2020: 8 milyon 918 bin

Bu durumdan doğal olarak müze kart satışı da olumsuz yönde etkilendi.
2014: 835 bin 986
2015: 865 bin 647
2016: 903 bin 246
2017: 1 milyon 65 bin 966
2018:1 milyon 154 bin 24
2019: 1 milyon 352 bin 230
2020: 776 bin 296

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