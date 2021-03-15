Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan müze ve ören yerleri 2019'da ziyaretçi rekoru kırmıştı.

2020'de yeni bir ziyaretçi rekoru kırılması bekleniyordu ama pandemi buna engel oldu.

Dış ve iç turizmin azalması, müze ve ören yerlerindeki ziyaretçi sayısının azalmasında en en önemli etmen.

Son 7 yıllık süreçte en az ziyaretçi sayısı 2020'de görüldü.

2020'deki ziyaretçi sayısı bir önceki yıla oranla % 74 azaldı.

Yıllara Göre Ziyaretçi Sayısı

2014: 29 milyon 788 bin

2015: 28 milyon 330 bin

2016: 17 milyon 521 bin

2017: 20 milyon 450 bin

2018: 28 milyon 250 bin

2019: 34 milyon 856 bin

2020: 8 milyon 918 bin

Bu durumdan doğal olarak müze kart satışı da olumsuz yönde etkilendi.

2014: 835 bin 986

2015: 865 bin 647

2016: 903 bin 246

2017: 1 milyon 65 bin 966

2018:1 milyon 154 bin 24

2019: 1 milyon 352 bin 230

2020: 776 bin 296