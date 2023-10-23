Müzeyyen Senar New York Times Meydanı'nda New York'ta bir 'Cumhuriyet Divası' teması ile Spotify'ın EQUAL Türkiye ekim ayı elçisi Müzeyyen Senar New York Times Meydanı'nda yer aldı

Spotify, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlamak için EQUAL Türkiye ekim ayı elçisinin “Cumhuriyet’in Divası” olarak anılan Müzeyyen Senar olduğunu duyurmuştu.

Türk Sanat Müziği’nin en önemli isimlerinden Senar, müzik dünyasında kadınlar için eşitliği güçlendirmek ve kadın sanatçıların müziğe olan katkılarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen EQUAL’ın Türkiye’deki 29’uncu elçisi olmuştu. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında “Cumhuriyet’in Divası” Müzeyyen Senar, şimdi de New York Times Square’de boy gösterdi.

Spotify ayrıca, EQUAL Türkiye Ekim ayı çalma listesi ile Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Türkiye’nin birbirinden güçlü kadın seslerini bir araya getiriyor ve kadın sanatçıların müziğe olan katkılarını kutluyor.