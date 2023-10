Spotify ile Müzeyyen Senar New York Times Meydanı'nda - Teknoloji Haberleri

Müzeyyen Senar New York Times Meydanı'nda New York'ta bir 'Cumhuriyet Divası' teması ile Spotify'ın EQUAL Türkiye ekim ayı elçisi Müzeyyen Senar New York Times Meydanı'nda yer aldı

Giriş: 23.10.2023 - 11:54 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:54

