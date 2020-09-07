Müziğe eylül bereketi

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Eylül ile birlikte müzik sektörü hareketlilik kazandı. İpek Nazlı, Ege Çubukçu - Alishot, Serkan Modalı ve Murat Güçlü yeni çalışmalarını Avrupa Müzik ve Süper Müzik etiketiyle sevenlerine sundu

EGE ÇUBUKÇU ve ALİSHOT

'Kamikaze' adlı isimli şarkısını yayınladı.

Yeni çalışmanın sözü ve müziği Ege Çubukçu'ya ait. Aranjesini de Çubukçu'nun yaptığı 'Kamikaze'nin düzenlemesinde Brok Beatz ve Hakan Mavruk gibi isimlerin katkısı bulunuyor. Hakan Mavruk parçanın mixini de yaparken, mastering ise J Cole, Ari Lennox gibi isimlerle iş birliği yapan Luis Lu Moreno imzası taşıyor.

Avrupa Müzik için hazırladığı trilogy'nin 3. halkasında (Ege Bumbaye & Sahte Peygamberler) toplumsal ve sektörel eleştirilerine sözünü sakınmadan devam eden Ege Çubukçu, bu sefer Golden Era olarak bilinen oldschool hip-hop janrına selam duruyor.

Ege Çubukçu, kültürel ters / yüz tekniğini bu çalışmada sadece soundu ile değil aynı zamanda işbirliği yaptığı yeni nesil rap sanatçısı Alishot ile destekliyor.

Alishot, müzik kariyerinin başında parlarken bir yandan Ankara Tıp Fakültesi'nde eğitim hayatına devam ediyor. Türkçe ve İngilizce lirikleri başarıyla kombine eden sanatçı, 'Durmaksızın' isimli parçasıyla Ege Çubukçu'nun dikkatini çekti. İkili, bu çalışmanın ardından pandemi sebebiyle uzaktan kurdukları iletişimle 'Kamikaze' isimli şarkıya imza attı.

İPEK NAZLI

Sözü ve müziği İpek Nazlı'nın kendisine ait olan 'Uçurtmalar' yayınlandı. Düzenlemesi Doğancan Doğan tarafından yapılan şarkıda klavye, elektro piyano, davul, gitar, bas gitar, ud, kajon, trombon, trompet ve cümbüş gibi enstrümanlar kullanıldı.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Bölümü'nden mezun olan İpek Nazlı, seslendirdiği tüm şarkıları kendisi yazıp ve besteliyor.

SERKAN MODALI

Yeni çalışması 'İnsan Bir Gün Yaşlanacak', sevenleriyle buluştu.

Sözü müziği kendisine ait şarkısını kendi stüdyosunda kaydedip seslendiren ve prodüktörlüğünü de üstlenen Serkan Modalı yeni çalışması için "Özellikle pandemi günlerinde birçok kişinin yaşadığı duygulardan bahsediyor. insanın geçmişi ile hesaplaşması, tüm hayatını göz önünden geçirerek yaşadıkları ile barışma çabası, kendini affetme çabası ve tabii ki sevdikleriyle birlikte sevgi dolu bir hayat sürebilmenin önemini vurguluyor" sözleriyle açıklıyor.

Masteringi İstanbul Babajim Stüdyosu'nda Güven Ersoysal tarafından gerçekleştirilen şarkının video klibi ve kapak tasarımı Başka İşler tarafından gerçekleştirildi. Şarkının nakaratından sonra gelen elektro gitar melodilerinde Asfalt Dünya grubundan tanıdığımız Ertan Haktanır bulunuyor.

MURAT GÜÇLÜ

Lofi Chill tarzındaki yeni single'ı 'Hüzünlü Bir Şarkı'yı yayınladı.

Sözü ve müziği Hande Taylan, imzalı şarkının düzenlemesi ise Murat Güçlü'nün kendisine ait.

Lofi Chill Pop tarzındaki çalışma; sevdiğin bir kişinin çözemediğin davranışlarının, çözmeye çalıştıkça daha da çözümsüz bir hale bürünmesini anlatıyor. 2017'de yayınladığı çıkış şarkısı 'Korku Sahili' ile müzik dünyasına adım atan Güçlü, 2019'da yayınladığı 'Belalar' ve geçtiğimiz aylarda yayımladığı 'O, Bazen' şarkısıyla alternatif müzikseverlerin dikkatini çekti. Murat Güçlü, şarkılarını yayımlamaya başladığı günden beri sürekli olarak gelişen ve değişen müziğiyle yaptığı her yeni çalışmada dinleyicilerine bir öncekinden daha farklı bir müzikalite sunmayı amaçlıyor.