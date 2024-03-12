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        Haberler Dünyadan Müzisyen Eric Carmen hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Müzisyen Eric Carmen hayatını kaybetti

        ABD'li müzik grubu 'Raspberries'in solisti Eric Carmen, 74 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 12:39 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:39
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        Hayatını kaybetti
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        1970 ve 1980'li yıllarda, 'Raspberries' ile başta "All By Myself" olmak üzere pek çok şarkıyı müzik dünyasına kazandıran Eric Carmen, yaşamını yitirdi.

        'Raspberries', 1970 yılında Cleveland Ohio'da kurulmuş bir pop-rock grubuydu.

        74 yaşında vefat eden sanatçının ölüm haberi, kişisel web sitesinden paylaşıldı; Eric Carmen'in vefatıyla ilgili yürek parçalayıcı haberi büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Tatlı, sevgi dolu ve yetenekli Eric'imiz hafta sonu uykusunda vefat etti. Müziğinin onlarca yıldır pek çok kişiye dokunduğunu ve onun kalıcı mirası olacağını bilmek ona büyük mutluluk verdi.

        Müzisyenin, son zamanlarda bilinen veya bildirilen herhangi bir hastalığı yoktu.

        'Raspberries'in solisti olarak çıkardığı 4 albümün yanı sıra Eric Carmen, solo olarak 6 stüdyo albümü yayınladı. 20'nci yüzyılın sonlarında popüler kültürün temel taşlarından biri olarak gösterilen şarkıcı, ayrıca iki çocuk babasıydı.

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        #Eric Carmen
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