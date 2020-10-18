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Müzisyen Sefa Ulaştır hayatını kaybetti

Kurtalan Eskpres grubunun bateristi Sefa Ulaştır’dan acı haber geldi. Usta müzisyen, yaşamını yitirdi

Müzisyen Sefa Ulaştır hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Bu sene 52’nci sanat yılına ayak basan ünlü davulcu Sefa Ulaştır, hayatını kaybetti.

Haberi Twitter’dan duyuran Kurtalan Eskpres grubu, “Bagetlerin efendisi yaşam denilen uykudan uyandı. Mekanın cennet olsun büyük yürekli yol arkadaşımız. Can dostumuz. Seni çok özleyeceğiz” notunu düştü.

Ulaştır'ın vefatı müzik dünyasını yasa boğdu.

SEFA ULAŞTIR HAKKINDA

Kendisi uzun yıllar Cem Karaca ve Erkin Koray`da çalıştı. Şubat 1975’te Cem Karaca’nın en önemli eserlerinden biri olan "Tamirci Çırağı" ve "Mutlaka Yavrum/Kavga” 45’liğinde yer aldı.

Cem Karaca tamamı yeni şarkılardan oluşan ilk uzunçaları "Yoksulluk Kader Olamaz" albümünde yine Sefa Ulaştır vardı.

1975 yılında da Barış Manço&Kurtalan Ekspres'in Tarsus konserinde yer aldı.

Efsane davulcu Sefa Ulaştır 2012 yılından itibaren Kurtalan Ekspres grubunda yer alıyordu.

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