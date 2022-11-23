Usta müzisyen vefat etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Müzisyen Turgay Özüfler vefat etti! Acı haberi Serkan çağrı duyurdu - Son dakika Magazin haberleri
ABONE OL

Müzisyen Turgay Özüfler hayatını kaybetti

Usta klarnetçi Turgay Özüfler, yaşamını yitirdi. Özüfler'in vefatını meslektaşı Serkan Çağrı duyurdu

Müzisyen Turgay Özüfler vefat etti! Acı haberi Serkan çağrı duyurdu - Son dakika Magazin haberleri
Usta müzisyen vefat etti
0:00 / 0:00

Pek çok ünlü şarkıcıya klarnetiyle eşlik eden Turgay Özüfler hayata veda etti. Özüfler'in ölüm haberini Serkan Çağrı duyurdu. Çağrı, "Yıllarca dinledik ve kendisinden feyz aldık. Klarnetin usta ismi hocamız Turgay Özüfler’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin ve camiamızın başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun ustam." ifadelerini kullandı.

CENAZE TÖRENİ

Sanatçının oğlu Turgut Özüfler, "Babam Turgay Özüfler Alemi Cemale göç eyledi. Sizlerden son kez helallik niyazı ile yarın Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin arka sokağında Can Feda Hatun Camii'nde ikindi namazına müteakip uğurlanacaktır." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dünyanın her yerinden onu görmeye geliyorlar! TikTok Fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın müşterisiyle yaptığı dans gündem oldu!
MAGAZİN TikTok Fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın müşterisiyle ...
Hadise isyan etti: 1.5 senedir bir grup tarafından tehdit ediliyorum! - Magazin haberleri
MAGAZİN "Tehdit ediliyorum!"
Türker İnanoğlu taburcu oldu - Magazin haberleri
MAGAZİN Türker İnanoğlu taburcu oldu
Düzce'de meydana gelen depremin ardından ünlülerden mesajlar! Mustafa Sandal, Bengü, Demet Akalın... - Magazin haberleri
MAGAZİN "İçeride çocuklar uyurken çok daha zordu"
Şevval Sam'dan çekim öncesi spor - Magazin haberleri
MAGAZİN Çekim öncesi spor
Özge Özder: Ailece domuz gribi olduk - Magazin haberleri
MAGAZİN "Ailece domuz gribi olduk"
Oyuncu Sergen Deveci kimdir, sağlık durumu nasıl ve öldü mü? Sergen Deveci ameliyata mı alındı?
MAGAZİN Oyuncu Sergen Deveci kimdir, son durumu nasıl?
İstanbul'u terk edip köye yerleşmişti! Tatile giden Gizem Karaca'nın son pozları beğeni yağmuruna tutuldu
MAGAZİN Tatile giden Gizem Karaca'nın son pozları beğeni ...
Kim der ki 49 yaşında! Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı paylaştığı fotoğraflarıyla beğeni yağmuruna tutuldu!
MAGAZİN Kim der ki 49 yaşında! Paylaştığı fotoğraf...
Hande Erçel siyah etekli pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Ünlü isim güzelliğiyle görenleri büyüledi! - Magazin haberleri
MAGAZİN Hande Erçel pozlarıyla beğeni rekoru kırdı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.