Zafer Dilek yoğun bakımda
Müzisyen Zafer Dilek'in yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Ekol TV'nin haberine göre; 1944 yılında Adana’da doğumlu olan Zafer Dilek, 5 yıldır İBB’ye bağlı Yakacık Sanatçı Yaşam Evi’nde kalıyordu.
Bir süredir çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören müzisyen, önce Kayışdağı Darülaceze Tıp Merkezi’ne, ardından Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
81 yaşındaki sanatçının hayati tehlikesi devam ediyor.