MVV Maastricht - Sparta Rotterdam maçı öncesi rakamlar

Hollanda Eerste Divisie maçında MVV Maastricht ile Sparta Rotterdam, 02 Kasım 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi MVV Maastricht 16 puanla 11. sırada, Sparta Rotterdam 24 puanla 2. sırada bulunuyor. MVV Maastricht son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sparta Rotterdam, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 224. İddaa'da MVV Maastricht kazanır 2.90, berabere biter 3.30, Sparta Rotterdam kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

MVV Maastricht son haftadaki Waalwijk müsabasında 1-3 kazandı.

Sparta Rotterdam ise Dordrecht maçında 2-3 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan MVV Maastricht, 5 gol attı ve 10 gol yedi.

Sparta Rotterdam, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sparta Rotterdam 5 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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