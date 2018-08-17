MVV Maastricht - Top Oss maçı rakamları

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. MVV Maastricht, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Top Oss takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. MVV Maastricht, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Top Oss, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 202 kodlu maçı oynayanlar; MVV Maastricht galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.40, Top Oss galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

MVV Maastricht son hafta oynanan Jong Ajax maçında 2-1 yenildi.

Top Oss ise EVV Eindhoven maçında 1-1 berabere kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ