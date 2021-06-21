Myanmar askeri yönetim lideri, Rusya'ya ziyarette bulundu

AA

Myanmar ordusunun yayın organlarından MRTV televizyonunda yer alan haberde, General Hlaing'ın Rusya'ya gitmek üzere dün başkent Nepido'dan özel uçakla hareket ettiği bildirildi.

Hlaing'ın "Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun daveti üzerine" Rusya'ya gittiği ve başkent Moskova'da yapılacak Uluslararası Güvenlik Konferansına katılacağı kaydedildi.

Hlaing'ın Rusya ziyaretinin, Birleşmiş Milletlerin Myanmar'a silah ambargosu çağrısından bir gün sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Mayıs ayında Myanmar ordusundan üst düzey yetkililer, Moskova'da helikopter fuarına katılmıştı.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne dek 872 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.