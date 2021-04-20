Myanmar'da askeri darbe nedeniyle en az 200 bin tekstil çalışanı işini kaybetti

AA

Myanmar Now haber sitesine açıklama yapan işçi hakları savunucusu Ye Naing Win, 1 Şubat darbesinden bu yana, tanınmış tekstil firmalarının çoğunun ülkedeki operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

Win, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle zaten kötüye giden sektörün, darbe nedeniyle daha da küçüldüğünü belirterek "Ülke çapında 700 bin kişiye istihdam sağlayan sektörde en az 200 bin kişi işsiz kaldı." dedi.

Darbenin ardından yaşanan istikrarsızlık ortamının yatırımcıları tedirgin ettiğini belirten Win, "Myanmar'daki tekstil fabrikalarının yarısı an itibarıyla faaliyette değil." ifadesini kullandı.

- Gözaltındaki Japon gazeteciye "yalan haber" suçlaması

Öte yandan dün, Yangon'da gözaltına alınan Japon gazeteci Kitazumi Yuki'ye, yargılandığı askeri mahkemede "yalan haber yayarak ceza hukukunu ihlal etme" suçlaması yönlendirildi.

Myanmar ordusunun yayın organlarından MRTV'deki haberde, hakkındaki suçlamaların onaylanması durumunda Nikkei gazetesi çalışanı Yuki'nin 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı bildirildi.

45 yaşındaki gazeteci Yuki'nin, Yangon'daki Insein Cezaevinde tutulduğu kaydedildi.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalesi sonucu 738 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.