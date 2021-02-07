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Myanmar'da darbe: İnternetin kapatılmasına karşın onbinlerce kişi eylem yaptı

Myanmar'da yönetime el koyan ordunun interneti kapatması, darbe karşıtı eylemlere engel olamadı ve onbinlerce kişi ülkenin en büyük kenti Yangon'da protesto gösterisi düzenledi.

Myanmar'da darbe: İnternetin kapatılmasına karşın onbinlerce kişi eylem yaptı
BBC TÜRKÇE
- EPA
Eylemciler, ordunun gözaltına aldığı Aung San Suu Kyi'nin serbest bırakılmasını talep etti.

Myanmar'da yönetime el koyan ordunun interneti kapatması, darbe karşıtı eylemlere engel olamadı ve onbinlerce kişi ülkenin en büyük kenti Yangon'da protesto gösterisi düzenledi.

Kalabalık "Askeri darbe istemiyoruz" sloganları atarken, bir çoğu gözaltındaki lider Aung San Suu Kyi'nin fotoğraflarını taşıyıp, partisinin rengi olan kırmızı giydi.

Kyi, geçen Pazartesi günü ordunun yönetime el koymasının ardından görülmedi.

Mawlamine ve Mandalay kentlerinden de eylem haberleri geldi.

Ordu daha internetin kapatılmasından önce de insanların organize olmasını önlemek için Facebook, Twitter ve Instagram'ı da engellemişti. Telefon hizmetlerinde de sorun yaşandı.

Yangon'da eylemciler kırmızı balonlar taşırken, araçlar ve otobüsler de destek için koran çaldılar. Bir çoğu da bölgede otoriter rejimlere karşı meydan okuma sembolü haline gelen üç parmak işareti yaptı.

Yangon Üniversitesi'nin yakınındaki sokaklara polis konuşlandırılırken, herhangi bir şiddet olayı haberi gelmedi.

Şu ana dek baskıcı yöntemleriyle tanınan Myanmar Ordusu, eylemleri durdurmadı. Ancak BBC Güney Asya Muhabiri Jonathan Head, ordunun çok geçmeden bunu deneyeceğini varsaydığını belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Win Myint de dahil Suu Kyi ve Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi'nin (NLD) ordunun yönetime el koyup, bir yıllık olağanüstü hal ilan etmesinden bu yana ev hapsinde.

- AFP
İnternetin kapatılmasına karşın, darbe karşıtı eylemciler Yangon'da bir araya geldi.

Reuters, Yangon'da binlerce budist rahibin askeri rejime karşı ayaklandıkları 2007'deki Safran Devrimi'nden bu yanaki en büyük eylemlerin yapıldığını bildirdi.

Askeri yönetimden herhangi bir açıklama gelmedi. Cuntanın lider kadrosu başkent Nay Pyi Daw'da ve şu ana dek protestocularla herhangi bir doğrudan temastan kaçındılar.

Darbe, geçen Kasım ayında NLD'nin sandalyelerin yüzde 80'ini kazandığı yeni parlamentonun açılmasından kısa süre önce yapıldı.

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