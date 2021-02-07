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Myanmar'da darbe karşıtı eylemler sürerken, internet kapatıldı

Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da binlerce kişi, darbeye düzenlenen en büyük protesto eylemini yaparken, askerler ülkedeki internet hizmetini kapattı.

Myanmar'da darbe karşıtı eylemler sürerken, internet kapatıldı
BBC TÜRKÇE
- EPA
Eylemciler bölgede otoriterliğe karşı meydan okuma sembolü haline gelen, Açlık Oyunları romanındaki üç parmak işaretini yaptı.

Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da binlerce kişi, darbeye düzenlenen en büyük protesto eylemini yaparken, askerler ülkedeki internet hizmetini kapattı.

Netblocks İntrernet Gözlem grubu, internetin tamamene yakın düzeyde kapatıldığını ve bağlantı oranının normale kıyasla yüzde 16'ya indiğini duyurdu.

Ülkenin en büyük kenti Yangon'da kalabalıklar askeri yönetime karşı sloganlar atarken, polis kent merkezine giden ana yolları kapattı.

Askeri yönetim, gösterilere engel olmak amacıyla daha önce de Twitter ve Instagram'ı kapatmış, Facebook da daha önce engellenmişti.

Çok sayıda kullanıcı sosyal medya yasağını VPN kullanarak aşmayı başardı, ancak internetin kapatılması bu yöntemin kullanılmasına da engel oldu.

Cumartesi günü eylem yapan işçiler ve öğrenciler seçilmiş lider Aung San Suu Kyi de dahil, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

Eylemciler Yangon sokaklarında yürürken, çevredeki araçlar da korna çalarak destek verdi ve bölgede otoriterliğe karşı meydan okuma sembolü haline gelen, Açlık Oyunları romanındaki üç parmak işaretini verdi.

Eylemciler polise gül ve su verirken, yeni rejime destek vermemeleri çağrısında bulundu.

- EPA
Polis, Yangon'daki yollara barikat kurdu.

Ülke, geçen Pazartesi günkü askeri darbenin ardından genelde sakin kaldı. Ancak ülkenin bazı noktalarında eylemler de düzenlendi.

Başkent Nay Pyi Daw'da toplanan askeri darbenin liderleri şu ana dek protestocularla doğrudan karşılaşmaktan kaçındı.

Myanmar 1962'den 2011'e dek baskıcı askeri rejimler tarafından yönetildi.

Avukatına göre Suu Kyi ev hapsinde tutuluyor. Polis, Kyi'nin yasa dışı yollardan ithal ettiği telsizleri evinde kullanmakla suçlandığını söylüyor.

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