Myanmar'da darbeyi protesto eden gençlerden esprili slogan: 'Eski sevgilim kötüydü ama ordu daha kötü'

AFP Pankartta "İlişki istiyorum, diktatörlük değil" yazıyor

Myanmar'da darbeye karşı protestoların üçüncü gününde bu kez sokaklara çıkan gençler, geleneksel sloganların dışına çıktı.

Yıllar öncesinin muhalif hareketlerine göre Myanmar'da gençlik, o yıllara göre daha özgür bir ortamda yetişti. İnternete erişimleri var ve Batı dünyasında yaşananları yakından takip edebiliyorlar. Dolayısıyla esprili pankartları da görüyorlar.

Z kuşağı olarak adlandırılan çoğu 24 yaşın altındaki darbe karşıtı protestocular bu kez demokrasi yanlısı mesajlarının yanına esprili, kendileriyle dalga geçen ve hatta bazı büyüklerinin "edepsiz" olarak adlandırabileceği sloganlarla sokaklara çıktı.

Ordu, kanıt sunmaksızın Kasım ayında yapılan seçimlerin hileli olduğunu iddia ediyor. Seçimi, Aung San Suu Kyi liderliğindeki Demokrasi için Milli Birlik (NLD) Partisi kazanmıştı.

Getty Images "Eski eşim kötüydü ama Myanmar ordusu daha kötü"

Z kuşağının bir önceki kuşaktan çok daha farklı olan ilişki kültürü, protesto gösterilerinde sloganlara ve pankartlara büyük oranda yansıdı.

Pankartlardan birinde "Eski sevgilim kötüydü ama Myanmar ordusu daha kötü" yazarken bir başkasında "Diktatör istemiyorum, sadece bir erkek arkadaş istiyorum" yazısı okunuyordu.

Getty Images "Diktatörlük istemiyorum, sadece erkek arkadaşımı istiyorum"

Bir başka meşhur slogan olan "Ah! Yine başladık" da pankartlarda sıklıkla görüldü. Bu slogan, 2004'te yayılan Grand Theft Auto oyununun bir sahnesinden alınarak popüler olmuştu.

Darbe karşıtı protestolar, 2007'de "Safran Devrimi" adı verilen eylemlerden bu yana görülen ve on binlerce kişinin ülke genelinde sokaklara döküldüğü en büyük protesto gösterisi oldu.

Pazartesi günü yapılan eylemlerde polis, protestocuları sokakları terk etmeye çağırdı; aksi halde "güç kullanacakları" uyarısında bulundu.

'Yanlış nesile çattınız'

Bazı genç protestocular ise darbeye karşı daha açık sloganlar kullanmayı tercih etti. Örneğin bir pankartta ordunun yanlış insanlara karşı savaş başlattığını ima eden "Yanlış nesile çattınız" sloganı vardı.

Getty Images "Yanlış nesille uğraşıyorsunuz"

'Hayallerim Mal'ın boyundan daha uzun'

Bazı protestolarda doğrudan darbeyi yapan ordu komutanı Min Aung Hlaing'e (Mal) doğrudan atıfta bulunan ve uzun boyuyla dalga geçen sloganlar kullanıldı. "Benim hayallerim Mal'ın boyundan uzun" gibi...

Kısa boyuyla bilinen Amerikalı pop şarkıcısı Grande'ın kullanıldığı pankartlar da vardı:

"En sevdiğim şarkıcı Ariana Grande, Mal'dan DAHA UZUN."

Amerikan popüler kültürünün etkilediği tek pankart bu değildi.

Rapçi Cardi B'nin ülkede 2020'de en fazla dinlenen şarkısı WAP da baş harfleri kullanılarak protestolardaki yerini aldı: We Are Protesting peacefull (Barışçıl şekilde protesto ediyoruz)

https://twitter.com/BelieberSandar/status/1358693253218922496