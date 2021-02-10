Myanmar'da darbeyi protesto eden gençlerden esprili slogan: 'Eski sevgilim kötüydü ama ordu daha kötü'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Myanmar'da darbeyi protesto eden gençlerden esprili slogan: 'Eski sevgilim kötüydü ama ordu daha kötü'

Myanmar'da darbeye karşı protestoların üçüncü gününde bu kez sokaklara çıkan gençler, geleneksel sloganların dışına çıktı.

Myanmar'da darbeyi protesto eden gençlerden esprili slogan: 'Eski sevgilim kötüydü ama ordu daha kötü'
BBC TÜRKÇE
AFP
Pankartta "İlişki istiyorum, diktatörlük değil" yazıyor

Myanmar'da darbeye karşı protestoların üçüncü gününde bu kez sokaklara çıkan gençler, geleneksel sloganların dışına çıktı.

Yıllar öncesinin muhalif hareketlerine göre Myanmar'da gençlik, o yıllara göre daha özgür bir ortamda yetişti. İnternete erişimleri var ve Batı dünyasında yaşananları yakından takip edebiliyorlar. Dolayısıyla esprili pankartları da görüyorlar.

Z kuşağı olarak adlandırılan çoğu 24 yaşın altındaki darbe karşıtı protestocular bu kez demokrasi yanlısı mesajlarının yanına esprili, kendileriyle dalga geçen ve hatta bazı büyüklerinin "edepsiz" olarak adlandırabileceği sloganlarla sokaklara çıktı.

Ordu, kanıt sunmaksızın Kasım ayında yapılan seçimlerin hileli olduğunu iddia ediyor. Seçimi, Aung San Suu Kyi liderliğindeki Demokrasi için Milli Birlik (NLD) Partisi kazanmıştı.

Getty Images
"Eski eşim kötüydü ama Myanmar ordusu daha kötü"

Z kuşağının bir önceki kuşaktan çok daha farklı olan ilişki kültürü, protesto gösterilerinde sloganlara ve pankartlara büyük oranda yansıdı.

Pankartlardan birinde "Eski sevgilim kötüydü ama Myanmar ordusu daha kötü" yazarken bir başkasında "Diktatör istemiyorum, sadece bir erkek arkadaş istiyorum" yazısı okunuyordu.

Getty Images
"Diktatörlük istemiyorum, sadece erkek arkadaşımı istiyorum"

Bir başka meşhur slogan olan "Ah! Yine başladık" da pankartlarda sıklıkla görüldü. Bu slogan, 2004'te yayılan Grand Theft Auto oyununun bir sahnesinden alınarak popüler olmuştu.

Darbe karşıtı protestolar, 2007'de "Safran Devrimi" adı verilen eylemlerden bu yana görülen ve on binlerce kişinin ülke genelinde sokaklara döküldüğü en büyük protesto gösterisi oldu.

Pazartesi günü yapılan eylemlerde polis, protestocuları sokakları terk etmeye çağırdı; aksi halde "güç kullanacakları" uyarısında bulundu.

- AFP

'Yanlış nesile çattınız'

Bazı genç protestocular ise darbeye karşı daha açık sloganlar kullanmayı tercih etti. Örneğin bir pankartta ordunun yanlış insanlara karşı savaş başlattığını ima eden "Yanlış nesile çattınız" sloganı vardı.

Getty Images
"Yanlış nesille uğraşıyorsunuz"

'Hayallerim Mal'ın boyundan daha uzun'

Bazı protestolarda doğrudan darbeyi yapan ordu komutanı Min Aung Hlaing'e (Mal) doğrudan atıfta bulunan ve uzun boyuyla dalga geçen sloganlar kullanıldı. "Benim hayallerim Mal'ın boyundan uzun" gibi...

Kısa boyuyla bilinen Amerikalı pop şarkıcısı Grande'ın kullanıldığı pankartlar da vardı:

"En sevdiğim şarkıcı Ariana Grande, Mal'dan DAHA UZUN."

- AFP

Amerikan popüler kültürünün etkilediği tek pankart bu değildi.

Rapçi Cardi B'nin ülkede 2020'de en fazla dinlenen şarkısı WAP da baş harfleri kullanılarak protestolardaki yerini aldı: We Are Protesting peacefull (Barışçıl şekilde protesto ediyoruz)

https://twitter.com/BelieberSandar/status/1358693253218922496

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Hangi ülkeler turistlere Covid aşısı olmayı şart koşacak? - Haberler
BBCHangi ülkeler turistlere Covid aşısı olmayı şart ...
ABD'de bir genç, YouTube için sahte soygun videosu çekerken öldürüldü
BBCABD'de bir genç, YouTube için sahte soygun videosu ...
Küba, ekonomisinin büyük çoğunluğunu özel sektöre açıyor
BBCKüba, ekonomisinin büyük çoğunluğunu özel sektöre ...
SON DAKİKA: Clubhouse, Çin'de yasaklandı! - Haberler
BBCClubhouse Çin'de yasaklandı
Mutluluk hormonlarınızı iyi kullanıyor musunuz?
BBCMutluluk hormonlarınızı iyi kullanıyor musunuz?
Hollanda, suistimaller nedeniyle yurtdışından evlat edinmeyi durdurdu
BBCHollanda, suistimaller nedeniyle yurtdışından evlat ...
Guardian gazetesi Kraliçe'nin servetini gizlemek için hükümete baskı yaptığını öne sürdü, Buckingham Sarayı haberi yalanladı
BBCGuardian gazetesi Kraliçe'nin servetini gizlemek için ...
İtalya, Akdeniz'de kurtarılan 422 göçmene günler sonra liman açtı
BBCİtalya, Akdeniz'de kurtarılan 422 göçmene günler ...
Myanmar'da darbe: Askeri yönetim göstericileri 'Kamu güvenliğini tehdit ederseniz, harekete geçeceğiz' diyerek
BBCMyanmar'da darbe: Askeri yönetim göstericileri 'Kamu ...
Biden, müzakere masasına dönmesi için İran'a karşı yaptırımları kaldırmayacak
BBCBiden, müzakere masasına dönmesi için İran'a karşı ...