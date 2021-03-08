Myanmar'da güvenlik güçlerinin ateş açtığı 3 protestocu öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Myanmar'da güvenlik güçlerinin ateş açtığı 3 protestocu öldü

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu 3 protestocu hayatını kaybetti.

Myanmar'da güvenlik güçlerinin ateş açtığı 3 protestocu öldü
AA

Myanmar medyasının protesto gruplarından edindiği bilgiye göre bugün Kachin eyaletine bağlı Myitkyina şehrinde gerçekleşen gösteride güvenlik güçlerinin gerçek mermiyle ateş ettiği 3 kişi ağır yaralandı.

Protesto grupları, yaralılardan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer protestocunun ise tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Bir diğer can kaybı da Pyapon şehrinde meydana geldi. Şehirde bugün düzenlenen darbe karşıtı yürüyüşü durdurmak isteyen askerlerin kalabalığa ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Mandalay'da ise protestolara müdahale eden güvenlik güçleri, bir askeri aracı göstericilerin üzerine sürdü.

Olayda en az 8 kişi yaralanırken 2 yaralının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

- Ülkenin birçok şehrinde bankalar kapandı

Öte yandan ülkenin birçok kentinde darbe karşıtı protesto ve sivil itaatsizlik eylemleri devam etti.

Yangon'da bugünkü protestolarda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın protestocular ön sıralarda yer aldı.

Askeri hükümete karşı adalet, eşitlik ve insan hakları sloganları atan kadın protestocular, "htamein" isimli geleneksel Myanmar eteklerini bayrak olarak kullandı.

Sivil itaatsizlik eylemleri de askeri yönetimin baskısına rağmen devam ederken, ülkenin birçok şehrinde bankalar kapalı tutuldu.

Askeri hükümetin, iş bırakma ve kepenk kapatma gibi sivil itaatsizlik eylemlerinde bulunan bankalara ceza vereceğine yönelik açıklamasının ardından çok sayıda devlet ve özel banka şubesi kapalı tutuldu.

- Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici hayatını kaybederken 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KORONAYA YAKALANDI! Son dakika... Beşar Esad ve eşi koronavirüse yakalandı!
DÜNYABeşar Esad ve eşi koronavirüse yakalandı!
SON DAKİKA: BM'ye göre koronavirüs salgını döneminde kadınlara karşı aile içi şiddet 5 kat arttı - Haberler
DÜNYASalgın döneminde kadınlara karşı aile içi şiddet 5 ...
İsrail: Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak edeceğiz
DÜNYAİsrail: Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak ...
DUYURDULAR! Son dakika: ABD'den Yunanistan'a yeni silah hibesi!
DÜNYAABD'den Yunanistan'a yeni silah hibesi!
AB, Kıbrıs müzakerelerinde bulunmak istiyor
DÜNYAAB, Kıbrıs müzakerelerinde bulunmak istiyor
SON DAKİKA: Dünya genelinde son yıllarda kadın liderler ve yöneticilerin sayısı arttı - Haberler
DÜNYADünyada son yıllarda kadın lider ve yönetici sayısı ...
Netanyahu koltuğunu korumak için umudunu aşıya bağladı
DÜNYANetanyahu koltuğunu korumak için umudunu aşıya ...
SON DAKİKA: ABD'nin Michigan eyaletinde evsizler, koronavirüs aşılamalarında öncelikli gruplar arasına alındı
DÜNYAMichigan'da evsizler aşılamada öncelikli gruba alındı
Myanmar'da eski iktidar partisinin iki üyesine işkence!
DÜNYAMyanmar'da eski iktidar partisinin iki üyesine ...
Son dakika haberi Kalın'dan kritik açıklamalar! "ABD ile temel konular..."
DÜNYAKalın'dan kritik açıklamalar! "ABD ile temel konular.. ...