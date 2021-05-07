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HaberlerDünya
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Myanmar'da isyancı silahlı grup, orduya ait karakolu yaktı

Myanmar'ın Karen eyaletinde faaliyet gösteren darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Bağımsızlık Ordusu (KNLA),Myanmar ordusuna bağlı bir karakolu yaktıklarını açıkladı.

Myanmar'da isyancı silahlı grup, orduya ait karakolu yaktı
AA

KNLA sözcülüğünden yapılan açıklamada, eyalete bağlı Mutraw ilçesinde Myanmar ordusuna ait bir karakola sabah saatlerinde baskın düzenlendiği belirtildi.

Baskının ardından Myanmar ordusu askerlerinin kaçarak karakolu terk ettiği ve KNLA militanlarının silahlı çatışmaya girmeden karakolu ele geçirdiği kaydedildi.

KNLA militanlarının Myanmar ordusuna ait mühimmatı topladıktan sonra karakolu yaktığı bildirildi.

Olaya ilişkin Myanmar ordusundan bir açıklama yapılmadı.

Mutraw'daki karakola ait mühimmatı ele geçiren KNLA militanlarının görüntüleri, sosyal medyaya yansıdı.

Karen eyaletinin özerkliği için mücadele eden KNLA, 1 Şubat darbesinin ardından askeri yönetimi desteklemediklerini açıklamış, protestocuları Myanmar ordusunun saldırılarına karşı koruyacaklarını ilan etmişti.

- Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahalesi sonucu şimdiye kadar 772 sivil yaşamını yitirdi.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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