BBC BBC'ye verilen bu görüntüde patlama sonrasında oluşan hasar görülüyor.

Myanmar’da ülkenin en büyük etnik isyancı örgütlerinden birine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında en az 50 kişi öldü, 100’den fazla kişi de yaralandı.

Kaçin Özgürlük Ordusu (KIA) Sözcüsü Albay Naw Bu, BBC’ye yaptığı açıklamada ölü sayılarını doğruladı.

Ülkenin kuzeyindeki Kaçin eyaletindeki görgü tanıkları, KIA tarafından Kansi köyünde düzenlenen bir konser organizasyonuna, bir savaş uçağı tarafından üç bomba atıldığını söyledi.

Köylüler, bombalamanın öncesinde herhangi bir uyarı yapılmadığını belirtti.

Konser, örgütün özerklik mücadelesinin 62’nci yıl dönümü münasebetiyle düzenleniyordu.

Pazar akşamı yerel saatle 20.30’da üç büyük patlamanın duyulduğunu belirten görgü tanıkları, binaların yıkıldığını ve izleyicilerden de çok fazla kaybın olduğunu ifade etti.

Öldürülenler arasında etkinlikte sahne alacak dört ünlü Kaçinli müzisyenin de olduğu söyleniyor. Görgü tanıklarına göre ordu mensupları, yaralıların Hpakant kentindeki hastaneye götürülmesini de engelledi.

Eyaletin bu bölümünde yıllık değeri 30 milyar doları bulan yeşim taşı madenleri bulunuyor. Ordu ve ayrılıkçılar arasında madenlerin kontrolü konusunda şiddetli tartışmalar yaşanıyor.

Geçen yıl Aung San Suu Kyi hükümetinin devrildiği askeri darbeden önce ve sonra da bölgede sık sık çatışmalar yaşandı.

Son saldırının ise ordunun, ülkedeki diğer silahlı örgütlere destek veren KIA’ya yönelik bir intikam ya da uyarı mesajı olabileceği düşünülüyor.