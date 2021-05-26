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Myanmarlı Yangon Başpiskoposu Charles Maung Bo, kilise saldırısı sonrası açıklamalarda bulundu

Myanmarlı Yangon Başpiskoposu, Myanmar'ın Kayah eyaletinde pazar günü gerçekleşen kilise saldırısına ilişkin, saldırıların sona ermesi için Twitter üzerinden çağrıda bulundu.

Myanmarlı Yangon Başpiskoposu Charles Maung Bo, kilise saldırısı sonrası açıklamalarda bulundu
Myanmar'da kilise saldırısı sonrası Yangon Başpiskoposu'ndan açıklama
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Reuters / HABERTURK.COM

İbadethanelere yapılan saldırıların sona ermesi için çağrıda bulunan Katolik lider, pazar günü gerçekleşen kilise saldırısına yönelik açıklamalar yaptı.

Shan ve Kayah eyaletlerinde Myanmar'da cunta rejimi ve cunta rejimine karşı güçler arasında çıkan çatışma pazar günü gerilimi iyice tırmandırdı.

Bu bölgede oturan yüzlerce sivil çıkan saldırılar sonucunda evlerini terk etti. Myanmarlı Yangon Başpiskoposu Charles Maung Bo, Twitter'da yayımladığı bir yazıda, "Çok büyük bir keder ve acıyla Kutsal Kalp Kilisesi, Kayanthayar'a sığınan masum sivillere yönelik saldırıya ilişkin ıstırabımızı kaydediyoruz" açıklamasında bulundu.

Pazar günü gerçekleşen saldırıda kilise çok zarar gördü. Kadın ve çocuklardan oluşan korkmuş gruba, ağır silahlar kullanıldı. Olay sonucunda dört kişi hayatını kaybetti.

Tüm bunlar, kiliseler, hastaneler ve okulların uluslararası sözleşmelerle korunmasına rağmen gerçekleşti. Saldırı nedeniyle 20 binden fazla kişinin acil gıda ilaç ve hijyene ihtiyac olan ormanlara kaçtığı biliniyor.

Ülkede saldırılar nedeniyle yerinden edinen bir sürü insan sığınmak için kiliseleri kullanıyor. Çarşamba günü açıklanan verilere göre, ülkede evlerinden kaçanların sayısı 50 bine yükseldi.

MYANMAR'DA NE OLDU?

Askerî diktatörlüğün hâkim olduğu ülkede seçimler iki yıldır askeri yönetimin gölgesinde yapılıyor. Hükûmetle ordu arasında çıkan anlaşmazlıkların sonucunda Aung San Suu Çii'nin devrilmesiyle başlayan süreç, seçilmiş hükûmetin ve iktidar partisinin (Ulusal Demokratik Birliği Partisi) devrilmesiyle büyüdü.

Myanmar’daki Siyasi Tutuklulara Yardım Derneği tarafından açıklanan verilerde, 1 Şubat 2021 tarihinde başlayan darbeden bu yana 815 kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü ve 3,300 kişi gözaltına alındığı belirtiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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