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Myanmar'da öldürülen Japon gazetecinin kamerası 15 yıl sonra ortaya çıktı

Myanmar'da bir sokak protestosu sırasında vurularak öldürülen Japon gazeteci Kenji Nagai'nin, olay sırasında düşürdüğü ve 15 yılı aşkın süredir kayıp olan video kamerası, Tayland’ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen törenle kız kardeşine teslim edildi.

Myanmar'da öldürülen Japon gazetecinin kamerası 15 yıl sonra ortaya çıktı
AA

Nagai'nin kız kardeşi Noriko Ogawa, ağabeyi Nagai’nin küçük el kamerasını, Myanmar medya kuruluşu olan Burma'nın Demokratik Sesi’nin (DVB) yöneticisi Aye Chan Naing'den teslim aldı.

Ogawa açıklamasında, "En derin teşekkürlerimi sunuyorum. Kamera hakkında şimdiye kadar hiçbir bilgim olmadığı için bu benim için büyük bir sürpriz ve mutluluk oldu." ifadesini kullandı.

Nagai'nin kız kardeşi, kasetin analizinin Myanmar hükümetinin, ağabeyi Nagai’yi kasten hedef almadığına dair iddiasını çürüteceğini umduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Bu kamerayı ve kaseti kesinlikle Japonya'ya götüreceğim. Ağabeyimin gerçekten de son nefesine kadar elinde tuttuğu şeyin bu olduğunu göstererek, verilerin ayrıntılarını araştırmak, ağabeyimin anlatmak istediklerini doğrulamak ve gerçek ölüm nedenini netleştirmek istiyorum. Umarım Myanmar ordusunun, kardeşimin ölümünün bir kaza olduğu yönündeki iddiasını tersine çevirebilirim.”

Nagai'nin kamerasının ne zaman ve nasıl bulunduğu ve aradan geçen yıllarda nerede tutulduğuna dair kesin ayrıntılar belirsizliğini korurken, kamerayı Ogawa’ya teslim eden Aye Chan Naing, “Söyleyebileceğim şey yalnızca kameranın Myanmar'dan çıkana kadar pek çok elden geçtiğidir.” şeklinde konuştu.

Güvenlik nedenlerinden dolayı, kamerayı ülkeden nasıl çıkardıkları hakkında detay veremeyeceğini kaydeden Naing, "Şunu söyleyebilirim ki neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilen iyi bir vatandaş aracılığıyla bunu başardık." dedi.

Bulunduğunda içinde halen orijinal kasetin olduğu Nagai’nin kamerasındaki görüntüler, bugün kardeşi Ogawa'ya teslim edilmek üzere düzenlenen etkinlikte gösterildi.

Görüntülerde, Yangon'un antik Sule Tapınağı yakınlarındaki sokakta protestocular şarkı söylerken polisin de bu grubun yolunu kapattığı görülüyor. Sonrasında askerlerle dolu kamyonlar alana doğru gelirken Nagai kamerayı kendisine çeviriyor.

Görüntülerde, "Ordu geldi. Oradaki ordu. Bence ağır silahlı bir ordu. Tapınağın önü vatandaşlarla dolu. Vatandaşlar Buda'nın başının önünde toplanıyor. Ağır silahlı bir ordu kamyonu geldi.” sesleri duyuluyor.

Görüntüler daha sonra insanların dağıldığını gösterirken, gazetecinin ölüm anından önce ise kesiliyor.

Burma'nın Demokratik Sesi tarafından kaydedilen bir başka videoda ise Nagai'nin yere düştüğü ve görünüşe göre bir asker tarafından yakın mesafeden vurulduğu sırada öldüğü an yakalanmıştı. Reuters haber ajansından Adrees Latif'in çektiği olay anına ilişkin fotoğraf, 2008'de Pulitzer Ödülü'nü kazanmıştı.

Kenji Nagai, 27 Eylül 2007'de, Safran Devrimi olarak bilinen ordu karşıtı barışçıl bir ayaklanmaya sahne olan Yangon şehir merkezindeki gösteriyi kaydederken, askerler o sırada gelip kalabalığı silahla müdahale dağıtmıştı.

Japon APF News için çalışan 50 yaşındaki gazeteci Nagai kendisine isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanmış ve hayatını kaybetmişti.

Fotoğraf: AP

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