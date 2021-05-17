Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 796'ya yükseldi

AA

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, ülkede son 24 saatte 6 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi.

Raporda, toplam can kaybı 796 olarak güncellenirken 3 bin 998 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

1679 kişi hakkında ise gözaltı kararının sürdüğü ifade edilen raporda, son can kayıplarının, darbe karşıtı isyancılarla Myanmar ordusu arasında çatışmaların sürdüğü Chin eyaletine bağlı Mindat kentinde yaşandığı açıklandı.

Darbenin ardından Myanmar ordusuna karşı kurulan silahlı grup Chinland Savunma Kuvvetleri (CDF),dünkü yazılı açıklamasında, "Mindat'ı askeri yönetime karşı savunan 6 savaşçımız, ulusal devrim yolunda canlarını feda etmiştir." ifadesini kullanmıştı.

- Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.