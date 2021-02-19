Myanmar'da protestocular İngiltere ve Kanada'nın cuntaya yaptırım kararına destek verdi

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Protesto organizatörlerinden aktivist Thinzar Shunlei Yi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanada ve İngiltere'nin Myanmar ordusunun üst düzey yetkililerine yaptırım kararından memnuniyet duyduğunu belirterek "Diğer ülkelerin de Myanmar'daki askeri darbeye bu şekilde cevaplar vermesini bekliyoruz." dedi.

Yi, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının 22 Şubat'taki toplantısında da Myanmar ordusuna yaptırım kararı çıkmasını beklediğini ifade etti.

Protesto gösterilerine katılan diğer darbe karşıtı eylemciler de sosyal medyada, yaptırım kararları için Kanada ve İngiltere'ye teşekkür eden paylaşımlarda bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, darbeden sorumlu tutulan Myanmar Savunma Bakanı General Mya Tun Oo, İçişleri Bakanı Korgeneral Soe Htut ve İçişleri Bakan Yardımcısı Korgeneral Than Hlaing hakkında yaptırım kararı almış, bu isimlere seyahat yasağı getirmişti.

Kanada Dışişleri Bakanlığı da askeri darbeyi yapan Myanmar ordusundaki üst düzey 9 generale yaptırım kararı almıştı.

- Suu Çii'nin partisinden üst düzey yetkiliye "isyana teşvik" suçlaması

Öte yandan darbeden önce gözaltına alınan ve gözaltı süresi 1 Mart'a kadar uzatılan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) başkan yardımcılarından Zaw Myint Maung, yargılandığı askeri mahkemede "halkı kışkırtma" ve "halkı isyana teşvik" ile suçlandı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Maung'un avukatları, darbenin ardından sosyal medyadaki paylaşımlarında protestoları desteklediği için gözaltına alınan müvekkilinin, sosyal medyadaki paylaşımlarından ötürü suçlandığını belirtti.

Maung'un salı günkü duruşmasından önce kendileriyle görüştürülmediğini belirten avukatlar, askeri mahkemenin güvenlik gerekçelerini bahane ederek Maung'un avukatlarla görüşmesini engellediğini öne sürdü.

- Protestocular cunta yanlılarıyla çatıştı

Darbeye karşı ülkenin çeşitli şehirlerinde 6 Şubat'tan bu yana her gün gerçekleşen protesto gösterileri bugün de sürdü.

Taungoo şehrinde öğrencilerin ağırlıkta olduğu yaklaşık 8 bin gösterici, "Demokrasi istiyoruz" yazılı dev pankartla darbe karşıtı yürüyüş yaptı.

Ülkenin batısındaki Kale şehrinde bir grup Hristiyan, darbeye karşı çıkarak gözaltında tutulan hükümet üyelerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Başkent Nepido, Yangon ve Mandalay kentlerinde de kalabalık protestolar ve yol kapatma eylemleri devam etti.

Yangon'daki yol kapatma eylemlerine karşı çıkan cunta yanlısı bir grup Budist rahip, eylemcilere sopalar ve taşlarla saldırdı. Çıkan arbedede 3 protestocunun yaralandığı açıklandı.

Bazı devlet memuru, polis ve öğretmenlerin de sivil itaatsizlik kampanyasına destek gösterilerine katıldığı görüldü.

- Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ağır yaralanan 20 yaşındaki bir protestocu hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürerken Suu Çii, 1 Mart'taki mahkeme duruşmasına kadar gözaltında tutulacak.