Myanmar'da protestocular İngiltere ve Kanada'nın cuntaya yaptırım kararına destek verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Myanmar'da protestocular İngiltere ve Kanada'nın cuntaya yaptırım kararına destek verdi

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı çıkan protestocular, İngiltere ve Kanada'nın Myanmar ordusuna yönelik yaptırım kararına destek verdi.

Myanmar'da protestocular İngiltere ve Kanada'nın cuntaya yaptırım kararına destek verdi
AA

Protesto organizatörlerinden aktivist Thinzar Shunlei Yi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanada ve İngiltere'nin Myanmar ordusunun üst düzey yetkililerine yaptırım kararından memnuniyet duyduğunu belirterek "Diğer ülkelerin de Myanmar'daki askeri darbeye bu şekilde cevaplar vermesini bekliyoruz." dedi.

Yi, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının 22 Şubat'taki toplantısında da Myanmar ordusuna yaptırım kararı çıkmasını beklediğini ifade etti.

Protesto gösterilerine katılan diğer darbe karşıtı eylemciler de sosyal medyada, yaptırım kararları için Kanada ve İngiltere'ye teşekkür eden paylaşımlarda bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, darbeden sorumlu tutulan Myanmar Savunma Bakanı General Mya Tun Oo, İçişleri Bakanı Korgeneral Soe Htut ve İçişleri Bakan Yardımcısı Korgeneral Than Hlaing hakkında yaptırım kararı almış, bu isimlere seyahat yasağı getirmişti.

Kanada Dışişleri Bakanlığı da askeri darbeyi yapan Myanmar ordusundaki üst düzey 9 generale yaptırım kararı almıştı.

- Suu Çii'nin partisinden üst düzey yetkiliye "isyana teşvik" suçlaması

Öte yandan darbeden önce gözaltına alınan ve gözaltı süresi 1 Mart'a kadar uzatılan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) başkan yardımcılarından Zaw Myint Maung, yargılandığı askeri mahkemede "halkı kışkırtma" ve "halkı isyana teşvik" ile suçlandı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Maung'un avukatları, darbenin ardından sosyal medyadaki paylaşımlarında protestoları desteklediği için gözaltına alınan müvekkilinin, sosyal medyadaki paylaşımlarından ötürü suçlandığını belirtti.

Maung'un salı günkü duruşmasından önce kendileriyle görüştürülmediğini belirten avukatlar, askeri mahkemenin güvenlik gerekçelerini bahane ederek Maung'un avukatlarla görüşmesini engellediğini öne sürdü.

- Protestocular cunta yanlılarıyla çatıştı

Darbeye karşı ülkenin çeşitli şehirlerinde 6 Şubat'tan bu yana her gün gerçekleşen protesto gösterileri bugün de sürdü.

Taungoo şehrinde öğrencilerin ağırlıkta olduğu yaklaşık 8 bin gösterici, "Demokrasi istiyoruz" yazılı dev pankartla darbe karşıtı yürüyüş yaptı.

Ülkenin batısındaki Kale şehrinde bir grup Hristiyan, darbeye karşı çıkarak gözaltında tutulan hükümet üyelerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Başkent Nepido, Yangon ve Mandalay kentlerinde de kalabalık protestolar ve yol kapatma eylemleri devam etti.

Yangon'daki yol kapatma eylemlerine karşı çıkan cunta yanlısı bir grup Budist rahip, eylemcilere sopalar ve taşlarla saldırdı. Çıkan arbedede 3 protestocunun yaralandığı açıklandı.

Bazı devlet memuru, polis ve öğretmenlerin de sivil itaatsizlik kampanyasına destek gösterilerine katıldığı görüldü.

- Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ağır yaralanan 20 yaşındaki bir protestocu hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürerken Suu Çii, 1 Mart'taki mahkeme duruşmasına kadar gözaltında tutulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA Teksas'taki elektrik kesintilerinin sebebi ne? Texas'ta son durum...
DÜNYA"Teksas'ta yaşananların sorumlusu kötü yönetim"
İsrail: Yeni nesil füze savunma sistemi geliştirmek için ABD ile çalışıyoruz
DÜNYAİsrail: Yeni füze savunma sistemi geliştirmek için ...
Çin aylar sonra açıkladı: 4 askerimiz çatışmada öldü
DÜNYAÇin aylar sonra açıkladı: 4 askerimiz çatışmada öldü
SON DAKİKA: Rusya'da tren raydan çıktı: Kazada 25 vagon birbirine girdi! - Haberler
DÜNYARusya'da tren raydan çıktı: 25 vagon birbirine girdi!
SON DAKİKA: The Guardian: ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan Veliaht Prens Selman'ı gözden çıkardı
DÜNYAThe Guardian: Biden, Prens Selman'ı gözden çıkardı
SON DAKİKA: Türkiye, F-35 programındaki haklarını korumak için ABD'de girişimlerde bulunacak - Haberler
DÜNYATürkiye'den F-35 programındaki haklarını korumak için ...
Son dakika haberler: Pentagon'dan YPG açıklaması! - Haberler
DÜNYAPentagon'dan YPG açıklaması!
Teksas’ta donmak üzere olan 3 bin 500 deniz kaplumbağası kurtarıldı - Haberler
DÜNYATeksas'ta binlerce deniz kaplumbağası donmaktan ...
Biden yönetimi İran'la masaya oturmaya hazır!
DÜNYABiden yönetimi İran'la masaya oturmaya hazır!
SON DAKİKA: ABD'nin Oklahoma eyaletinde hava şartları nedeniyle acil durum ilan edildi! - Haberler
DÜNYAABD'de bir eyalette daha acil durum ilan edildi!