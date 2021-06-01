Myanmar'da sivil itaatsizlik gösterileri 0:00 / 0:00

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1 Şubat 2021 tarihinde darbeyle iktidara gelen askerî rejimin, hükûmeti ele geçirmesinden sonra ülkede okular ilk kez açıldı.

Myanmar Öğretmen Federasyonu, ülkede yayılan protestolara 11 binden fazla akademik görevlinin katıldığını aktardı. Greve katılan öğretmenler daha sonra açığa alındı.

1 Şubat'ta başlayan darbe sürecinde içlerinde öğrencilerin de olduğu 815 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 3,800 kişi gözaltına alındı. Darbeden bu yana 47 öğretmen tutuklandı ve 150 öğretmen de gözaltına alındı.

Myanmar'ın eğitim sistemi halihazırda bölgedeki en yoksullardan biri geçen yıl yapılan bir ankette 93 ülke arasında 92.sırada yer aldı.

MYANMAR'DA NE OLDU?

Askerî diktatörlüğün hâkim olduğu ülkede seçimler iki yıldır askeri yönetimin gölgesinde yapılıyor. Hükûmetle ordu arasında çıkan anlaşmazlıkların sonucunda Aung San Suu Çii'nin devrilmesiyle başlayan süreç, seçilmiş hükûmetin ve iktidar partisinin (Ulusal Demokratik Birliği Partisi) devrilmesiyle büyüdü.