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Myanmar'daki Karen Ulusal Birliğinin sözcüsü Mahn: "Suu Çii yaptığı yanlışları anlayacak"

Myanmar'da askeri darbeye karşı çıkarak karşıt protestoları destekleyen etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliğinin (KNU) sözcüsü Padoh Mahn, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii için "Yaptığı yanlışları anlayacak." dedi.

Myanmar'daki Karen Ulusal Birliğinin sözcüsü Mahn:
AA

Mahn, The Irrawaddy internet sitesine verdiği röportajda, askeri hükümete karşı sivil hükümet kurma çabalarını ve Myanmar ordusuyla KNU'nun son günlerde yaşadığı çatışmaları değerlendirdi.

27-31 Mart'ta Myanmar ordusunun Karen eyaletine düzenlediği hava saldırıları sonucu evini terk eden sivillerin durumuna ilişkin Mahn, "1 Nisan'dan bu yana bölgede hava saldırıları yok, fakat keşif uçuşları yapıldığı için kimse güvende hissetmiyor. Köylülerin birçoğu geri dönmeye korkuyor. Bir kısmı Tayland sınırında sığınma bekliyor, bir kısmı da mağara ve ormanlık alanlara saklanmış durumdalar." şeklinde konuştu.

Mahn, şimdiye kadarki hava saldırılarının hepsinin, KNU savaşçıları yerine sivilleri hedef aldığını belirterek, "Başından beridir bu durum hiç değişmedi. Ordu köylere saldırdığı zaman kimseyi ayırmadan öldürüyor. Bu tür saldırılar bizim için alışılmış bir şey." ifadelerini kullandı.

- "Topraklarımızı savunmaya devam edeceğiz"

Seçilmiş milletvekillerinin sivil hükümeti geri getirmek için kurduğu Ulusal Meclisi Temsil Komitesinin (CRPH),darbe karşıtı protestocuları Myanmar ordusundan korumak için federal ordu kurma planına dair Mahn, şunları söyledi:

"Federal orduya dair henüz açık ve net prensipler çizilmiş değil, fakat CRPH'nin böyle bir planı olduğunu biliyoruz. Etnik silahlı gruplar zaten özerklik için savaşıyorlardı. Kurulması planlanan orduya katılarak topraklarımızı savunmaya devam edeceğiz. CRPH, ordunun hazırladığı 2008 Anayasası'nı tanımadığını açıkladı. Bu kararı da olumlu karşılıyoruz. Federal birlik hükümeti kurulmasına yönelik planı da takdir ettik. Önümüzdeki tek sorun, bu planın nasıl uygulanacağı konusu."

- "Suu Çii etnik silahlı grupları bastıracak politikaları destekledi"

Mahn, bazı etnik silahlı grupların, darbenin ardından gözaltına alınan Suu Çii'nin serbest bırakılıp hükümete dönmesi durumunda etnik gruplara dair verilen sözleri tutmayacağından endişe duyduğunu dile getirdi.

Suu Çii'nin sivil hükümet döneminde etnik grupların beklentilerini boşa çıkardığını ifade eden Mahn, "2008 Anayasası'nda ciddi değişiklikler yapacağına dair bize söz vermişti. 5 yıl boyunca somut hiçbir şey gerçekleşmedi. Suu Çii sadece orduyla iyi geçinmenin yollarını aradı. Bunu yaparken de etnik silahlı grupları dışlamak şöyle dursun, bizi bastıracak politikaları bile destekledi." diye konuştu.

Geçmişte yapılan hatalara rağmen seçilmiş hükümeti geri getirme çabalarını destekleyeceklerini vurgulayan Mahn, "Umarız Suu Çii yaptığı yanlışları anlayacak ve orduyla birlikte hareket ederek ulusal barışı sağlama çabalarının başarısız olduğunu görecektir." dedi.

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