Myanmar'ın cunta lideri, ASEAN toplantısında BM'nin Myanmar Temsilcisi Burgener ile görüştü

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AA

Nikkei Asia gazetesine konuşan ASEAN yetkilileri, General Hlaing'in, toplantının ardından BM'nin Myanmar Özel Temsilcisi Burgener ile bir araya gelerek askeri darbe ve protestoları görüştüğünü aktardı.

Görüşmede Hlaing'in 1 Şubat askeri darbesini savunduğu, Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığını Burgener'e ilettiği bildirildi.

Burgener'in görüşmede Myanmar'ı ziyaret etmek istediğini dile getirdiğini aktaran yetkililer, Hlaing'in bu teklife sıcak baktığını ifade etti.

BM Temsilcisi Burgener, görüşmeye dair açıklama yapmadı.

ASEAN liderleri 24 Nisan'da Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya gelerek Myanmar'da askeri darbenin ardından yaşanan krizi görüşmüştü.

Toplantıda liderler, Myanmar'daki krizin çözümü için şiddetin durdurulması, taraflar arası diyalog ortamının başlatılması, ASEAN'ın Myanmar'daki diyalog süreci için özel temsilci atanması, Myanmar'a insani yardımların ulaştırılması konularında mutabık kalmıştı.

- Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.