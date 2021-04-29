Reuters

Reuters’ın aktardığı habere göre Myanmar'ın iki hava üssü saldırıya uğradı.

Görgü tanıkları ve medya ajansları tarafından aktarılanlara göre perşembe günü Myanmar’da üst üste patlamalar gerçekleşti ve roket atıldığı kaydedildi. Erken saatlerle yaşanan saldırıda Magway kenti yakınlarındaki hava üssü etkilendi. Delta Haber Ajansı’nın bölgeden üç kez patlama sesi geldiğini aktardı.

İkinci saldırıysa Myanmar’ın Meiktila kentinde merkez hava üslerinden birine beş roket atılmasıyla gerçekleşti. Saldırıya ilişkin güvenlik güçlerinin araştırma yaptığını bildiren yetkililer saldırıdan kimin sorumlu olduğunu hâlâ bulamadı.

1 Şubat 2021’de ordunun yönetime el koymasıyla darbe sürecini yaşayan Myanmar’da askerî üsslere yönelik saldırıların nadir görüldüğü belirtiliyor. Saldırıya ilişkin ordu sözcüsü henüz açıklama yapmadı.