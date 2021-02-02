Aerobik yaparken darbenin ilk anlarını kaydetti! 0:00 / 0:00

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Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın bağımsızlığından bu yana uzun süre ülkenin yönetiminde yer alan ordu, ülkenin siyasi liderlerinin gözaltına alındığı yeni bir darbeyle yönetime tekrar el koydu.

Sosyal medyada ise darbenin ilk anlarının bir beden öğretmeni tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. İsminin Khing Hnin Wai olduğu belirtilen beden eğitimi öğretmen, darbenin gerçekleştiğini fark etmeden normal aerobik dersini açık bir alanda yapmaya devam etti.

Görüntülerde Wai aerobik yaparken, arkasından askeri konvoyun parlamento binasına doğru gittiği görüldü.

ASKERİ DARBE

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gözaltıların ardından darbe yapıldığı duyuruldu.

Ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini bildirdi.

İktidar partisi, halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulundu.