Beşiktaş'ta sonradan oyuna giren NKodou sakatlanarak sedyeyle kenara geldi. N'Koudou koltuk degnekleri ile stadı terk ederken hastaneye MR çektirmeye götürüldü. Yıldız oyuncunun durumu MR'ın ardından belli olacak.
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