N'Sakala'dan Webo'ya destek: "Hepimiz eşitiz"

Siyah-beyazlıların Demokratik Kongolu sol beki Fabrice N'Sakala, Başakşehir'in Fransa'da Paris Saint-Germain ile oynadığı karşılaşmada, dördüncü hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun ırkçı saldırısına uğrayan Pierre Webo'nun yanında olduğunu belirtti. 30 yaşındaki oyuncu, "Irkçılığa hayır. Renk gözetmeksizin hepimiz eşitiz. Birbirimizi bu konuda desteklemeliyiz" ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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