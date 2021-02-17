İHA

Gençlerbirliği deplasmanına N'Sakala, Vida, Rıdvan Yılmaz, Montero, Oğuzhan Özyakup'tan yoksun giden Beşiktaş'ta, N'Sakala ve Vida'nın cezası tamamlanırken, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un da Denizlispor maçına yetişeceği öğrenildi. Başkent'te sol beklerinin ikisinin de yokluğunda bu bölgede Dorukhan Toköz'ü oynatan Sergen Yalçın, bu oyuncunun başarılı performansı sonrasında Denizlispor maçı için düşünmeye başladı. 2 sol beki N'Sakala ve Rıdvan Yılmaz'ın dönecek olmasıyla birlikte bu bölgede eksiği kalmayan Yalçın, Dorukhan'ın performansı sonrasında Denizlispor maçı için düşünmeye başladı. Dorukhan'ın başarılı performansı sonrasında bu futbolcuya Denizlispor karşısında da şans vermek isteyen başarılı teknik adam, Atiba-Dorukhan değişikliğine gidebilir. Cuma günü başlayacak olan antrenmanlarla birlikte Dorukhan'ı as takımda deneyecek olan Sergen Yalçın, bu futbolcunun antrenman performansı doğrultusunda Denizlispor maçının kadrosunu belirleyecek.