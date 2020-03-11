Ülke gündemine oturan "korona" adlı salgın dünyanın her yerine yayılıyor. Bu salgından N95 türü maske korur mu? N95 türü maske nedir? N95 maske fiyatları nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

N95 TÜRÜ MASKE NEDİR?

Sağlık bakanlığının da önerdiği N95 maskeler duman, toz, sis ,virüs ve bakteri gibi kirleticileri diğer maskelere oranla daha yüksek bir koruma sağlıyor.Bu maskeler, iş güvenliği malzeme ve ekipmanı satılan yerlerde ve medikal malzeme satan bayilerden satın alınabiliyor. N95 türü maske filtrasyon özelliği yüksek olması,solunumun kolay yapılması özelliğinden dolayı tercih ediliyor.

N95 TÜRÜ MASKE VİRÜSTEN KORURMU?

Normal fiyatlı maskeler sizi virüs,bakteri,toz ve dumana karşı %30 korur. N95 türü maske diğer maskelere oranla % 70 oranla koruyabilir. Tamamen bir koruma yöntemi diye bir şey diyemeyiz.

N95 TÜRÜ MASKE FİYATLARI

Bu maskeler satıldığı yere göre farklılık gösterir. Genel olarak demek istersek 30 liradan başlayıp 350 liraya kadar çıkıyor.