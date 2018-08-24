Nac Breda - Excelsior maçı istatistikleri

Nac Breda ve Excelsior, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Nac Breda 3 puanla 12. sırada, Excelsior 1 puanla 15. sırada bulunuyor. Nac Breda son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Excelsior son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 438 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nac Breda kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, Excelsior sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Nac Breda son hafta oynanan Konyaspor maçında 1-2 yenildi.

Excelsior, Nac Breda karşılaşmaında 1-4 kazandı.

Nac Breda, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 0 gol yedi.

Excelsior, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Excelsior 0 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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