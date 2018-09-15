Nac Breda - Fortuna Sittard maç önü

Hollanda Eredivisie maçında Nac Breda ile Fortuna Sittard, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:30. 3 puanlı Nac Breda 17. sırada bulunuyor, Fortuna Sittard 2 puana sahip ve 18. sırada. Nac Breda, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Fortuna Sittard, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 597. İddaa'da Nac Breda kazanır 1.80, berabere biter 3.20, Fortuna Sittard kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Nac Breda son haftadaki Emmen müsabasında 3-1 kazandı.

Fortuna Sittard ise Den Bosch maçında 0-4 yenildi.

Nac Breda, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Fortuna Sittard ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fortuna Sittard, 2 gol atarken 4 gol yedi.

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