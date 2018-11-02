Nac Breda - Heracles Almelo maçı istatistikleri

Hollanda Eredivisie maçında Nac Breda ile Heracles Almelo, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:30. Nac Breda 5 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Heracles Almelo 20 puanda ve 4. sırada. Nac Breda, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Heracles Almelo son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 390. İddaa'da Nac Breda kazanır 2.60, berabere biter 3.20, Heracles Almelo kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Nac Breda önceki hafta Twente mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Heracles Almelo, Sparta Rotterdam karşılaşmaında 2-5 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Nac Breda, 7 gol attı ve 9 gol yedi.

Heracles Almelo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Heracles Almelo, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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