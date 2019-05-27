Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Naci Ağbal: Bütçe yapımızı değiştirmeye çalışıyoruz

AA

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, "Türkiye olarak bugünlerde bütçe yapımızı değiştirmeye çalışıyoruz. Yapıyı artık programa bağlı bir harcama sistemine göre çevirmek istiyoruz." dedi

Bütçe yapısı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye olarak bugünlerde bütçe yapısını değiştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Yapıyı artık programa bağlı bir harcama sistemine göre çevirmek istiyoruz. O zaman paranın nerede ve nasıl harcandığı daha da açık görülecektir." dedi.

Uluslararası kalkınma uzmanlarının, iş dünyasından liderlerin ve yatırımcıların, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için finansmanın nasıl artırılabileceğini tartışmak için bir araya geldiği İstanbul Kalkınma Diyalogları (IDD) etkinliği başladı.

Konferansın açılışında konuşan Naci Ağbal, iki gün boyunca sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin finansmanının konuşulacağını kaydederek, aynı zamanda yenilikçi politikaların ele alınacağını aktardı.

Eylül 2015'te dünya liderlerinin BM'de toplanarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni kabul ettiğini anımsatan Ağbal, Türkiye'nin de taahhütte bulunduğunu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ajandasına katıldıklarını, bunun takibini sıkı bir şekilde sürdürdüklerini anlattı.

Ağbal, uluslararası iş birliği sayesinde bu hedeflerin geliştirilmesi gerektiğini kaydederek, bu hedeflerin yerine getirilmesi için 2030'a kadar her yıl trilyonlarca dolar finansman gerektiğini söyledi.

Gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerin bu hedeflere ulaşması için ihtiyacı olan finansmandan bahseden Ağbal, kamunun, STK'ların ve özel sektörün birlikte çalışarak daha fazla fon sağlaması gerektiğini, bu sayede insanların refaha ulaşımının mümkün olabileceğini bildirdi.

Ağbal, kamunun yanı sıra iş dünyasının da bu hedeflere katkı yapabileceğinden bahsederek, özel sektörü bu alanda daha büyük yatırımlara yönlendirmenin şart olduğunu, hükümetin bu anlamda özel bir ortam oluşturması gerektiğini ifade etti.

"İSLAMİ FİNANS 2 TRİLYON DOLAR EŞİĞİNİ AŞTI"

Naci Ağbal, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı sunabilecek enstrümanlara değinerek, yeşil bankacılık, kamu harcamaları, Fintech uygulamaları ve İslami finanstan bahsetti.

Ağbal, "İslami finans sayesinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanması mümkün olabilir. 2018'de İslami finans 2 trilyon dolar eşiğini aşmıştır. İslam fonları da buna dahil olmuştur." diye konuştu.

Kalkınma hedefleri için kaynakların azaldığını ve gelecek 10 yılda çok zor hedeflerin yerine getirilmesinin gerektiğini aktaran Ağbal, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni bütçe sürecine dahil etmek için güvenilir bir raporlama sistemi gerektiğini, bu şekilde mali desteğin artabileceğini anlattı.

Ağbal, "Türkiye olarak bugünlerde bütçe yapımızı değiştirmeye çalışıyoruz. Yapıyı artık programa bağlı bir harcama sistemine göre çevirmek istiyoruz. O zaman paranın nerede ve nasıl harcandığı daha da açık görülecektir. Bu yeni bütçe programı bize bir fırsat tanıyacak ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin program bütçe üzerinden izlenebilmesi sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN PP PROJELERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ ŞU ANDA 53 MİLYAR DOLAR"

Ağbal, hedeflerin geliştirilmesi için sadece ulusal gayretlerin yeterli olmadığını belirterek, küresel iş birliğinin ve partnerliğin artırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin az gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere yönelik yardımlarından bahseden Ağbal, daha az gelişmiş ülkelere yönelik 2010-2017 yıllarında sağladıkları desteğin 2 milyar doları aştığını ve verilen tüm sözlerin yerine getirildiğini söyledi.

Ağbal, "OECD verilerine göre Türkiye'nin kalkınmadaki yardımı 2018'de 8,6 milyar dolara ulaşmıştır. Ki o da Gayri Safi Milli Hasıla'da önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye desteklerini her zaman sürdürmüştür." dedi.

Türkiye'nin insanlık açısından büyük yardımlar yaptığını ve finansal destekler sağladığını anlatan Ağbal, "2018'de Türkiye'nin desteklerine bakacak olursak 7,4 milyar dolara ulaştığı söylenebilir. Türkiye özel sektörü dahil etme konusunda öncüdür. Gerek özel sektör gerek vakıfların kalkınmada ortak çalışması gerekiyor." diye konuştu.

Ağbal, Türkiye'nin insani yardım ve kalkınma konusunda her türlü çabayı gösterdiğinden bahsederek, kamu-özel iş birliği (PPP) modellerinin kalkınma hedeflerini hayata geçirme açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Naci Ağbal, "Şu anda 243 kamu-özel sektör ortaklığının bulunduğu projemiz var. Bu da 53 milyar dolarlık yatırım. Türkiye, Avrupa'da PPP modeline liderlik yapıyor." ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TCMB, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 15 milyar lira verdi
PARATCMB, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 15 milyar ...
Türkiye Finans 500 milyon liralık kira sertifikası halka arzını tamamladı
PARA500 milyon liralık sertifika halka arzını tamamladı
Son dakika döviz hamlesi: Merkez'den dövize zorunlu karşılık hamlesi
PARAMerkez'den dövize zorunlu karşılık hamlesi
'Bankalar 6 milyar liralık pastayı kaybetmemek için yasayı hiçe sayıyor'
PARAKart aidatına yılda 6 milyar TL gidiyor
İşsizlik maaşı nasıl alınıyor? İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? 2019 İşsizlik maaşı ne kadar?
PARAİşsizlik maaşı nasıl alınıyor?
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 12 milyar lira verdi
PARATCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 12 milyar lira ...
Kayıt dışı ekonomiye dört koldan kıskaç
PARAKayıt dışı ekonomiye dört koldan kıskaç
Oynaklığa karşı endeksleme dönemi
PARAOynaklığa karşı endeksleme dönemi
Merkez Bankası rezervleri
PARAMB toplam rezervleri azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
PARABankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X