"2020'de bütçe açığı 139 milyar TL olarak öngörüldü"

Naci Ağbal: Mali disipline kararlı bir şekilde devam edilecektir

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, mali disiplin vurgusu yaparak "Mali disipline kararlı bir şekilde devam edilecektir. Mali disiplin ekonomi politikalarımızın en önemli bileşenlerinden" dedi

İşte Ağbal'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

- Mali disipline kararlı bir şekilde devam edilecektir

- Mali disiplin ekonomi politikalarımızın en önemli bileşenlerinden

- Bütçe dengesinin hedefler içinde kalması temel amacımız olacaktır

- Mali,ye politikası iç tasarrufların artmasına katkı verecektir

- 2020 bütçesinde bütçe açığı 138,9 milyar TL olarak öngörüldü

- 2020 yılı bütçesi ekonomik dengelenme, disiplin ve değişim anlayışına uygun

- 2020'de bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar TL olarak öngörüldü

- 2020'de faiz hariç giderler 956,5 milyar lira olarak öngörüldü

- 2020'de bütçe gelirleri 956,6 milyar lira olarak öngörüldü

- 2020'de vergi gelirleri 784,6 milyar lira olarak öngörüldü

- 2020'de bütçenin yüzde 16,1'i eğitime ayrılmış olacak

- 2020 bütçesinde sağlığa 188.6 milyar TL kaynak ayırdık

Sürecek...